الأحد 02 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

اشتعال النيران فى 3 أتوبيسات بساحة انتظار مدرسة بالنزهة

اشتعال النيران في
اشتعال النيران في 3 أتوبيسات

تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق التهم 3 أتوبيسات تابعة لمدرسة خاصة بمنطقة النزهة.

تلقت عمليات إطفاء القاهرة بلاغاً بنشوب حريق في أتوبيسات داخل ساحة انتظار تابعة لمدرسة خاصة بالقرب من صلاح سالم دائرة النزهة.

على الفور تحركت 3 سيارات إطفاء وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق دون أن تمتد النيران لمباني المدرسة أو الطلاب.

ويكثف رجال المباحث جهودهم لكشف ملابسات الحريق وتحديد سببه لبيان ما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه والعمل علي تفريغ كاميرات المراقبة وسؤال شهود العيان.

تم تحرير محضر وجارٍ العرض علي النيابة العامة للتحقيق.

رجال المباحث النيران الحريق مدرسة سؤال شهود العيان

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