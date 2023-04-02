الأحد 02 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

روديجر يغيب عن قائمة ريال مدريد أمام بلد الوليد في الدوري الإسباني

ريال مدريد
ريال مدريد

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، قائمة فريقه استعدادًا لمواجهة بلد الوليد في بطولة الدوري الإسباني.

ويستعد فريق ريال مدريد لمواجهة نظيره بلد الوليد على ملعب "سانتياجو برنابيو"، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني "الليجا"، ويقودها الحكم خوان بوليدو.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ريال مدريد ضد بلد الوليد في الدوري الإسباني، في الساعة الرابعة والربع عصرًا بتوقيت القاهرة، وفي الخامسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

قائمة ريال مدريد استعدادًا لمواجهة بلد الوليد في الدوري الإسباني

وجاءت قائمة ريال مدريد استعدادًا لمواجهة بلد الوليد في الدوري الإسباني، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا - أندريا لونين - لويس لوبيز.

خط الدفاع: داني كارفاخال - إيدير ميليتاو - ديفيد ألابا - خيسوس فاييخو - ألفارو أودريوزولا - لوكاس فاسكيز.

خط وسط الملعب: توني كروس - لوكا مودريتش - إدوارد كامافينجا - فيدي فالفيردي - أوريلين تشواميني - داني سيبايوس.

في خط الهجوم: إدين هازارد - كريم بنزيما - ماركو أسينسيو - فينيسيوس جونيور - رودريجو جوس - ألفارو رودريجيز.

غيابات ريال مدريد أمام بلد الوليد في الدوري الإسباني

وشهدت قائمة ريال مدريد غياب 4 لاعبين، وهم: أنطونيو روديجر، فيرلاند ميندي، ناتشو وماريانو دياز.

وكشفت صحيفة «ماركا» الإسبانية، سبب غياب أنطونيو روديجر عن قائمة ريال مدريد؛ والتي جاءت بسبب إصابته في الركبة وشعوره بالآلام خلال خوضه تدريبات الفريق الجماعية، أمس السبت.

وأكدت الصحيفة الإسبانية في تقريرها، أن أنطونيو روديجر سيخضع لفحص طبي وموجات فوق صوتية، غدًا الاثنين، لتحديد مدى خطورة إصابته ومدة الغياب المتوقعة.

كذلك يغيب كلًا من فيرلاند ميندي وماريانو دياز؛ بسبب الإصابة، بينما يغيب ناتشو؛ بسبب الإيقاف.

ترتيب ريال مدريد في الدوري الإسباني

ويتواجد فريق ريال مدريد حاليًا في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 56 نقطة، خلف برشلونة صاحب الصدارة برصيد 71 نقطة.

بينما يتواجد بلد الوليد حاليًا في المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 28 نقطة.

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