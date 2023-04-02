الأحد 02 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

وفاة إسلام زكى مشجع الاتحاد متأثرًا بإصابته فى «حادث صالة حسن مصطفى»

إسلام زكي مشجع الاتحاد
إسلام زكي مشجع الاتحاد السكندري

توفي صباح اليوم، الأحد، إسلام زكي، مشجع نادي الاتحاد السكندري، متأثرًا بالإصابة التي تعرض لها خلال الحادث الذي شهدته صالة حسن مصطفى في مباراة كرة السلة، خلال ديسمبر الماضي.

وأصيب مشجع الفريق السكندري، خلال مباراة جمعت الأهلي والاتحاد السكندري، في كأس السوبر المصري لكرة السلة، بعد أن سقط جزء من مدرجات صالة حسن مصطفى، على الجماهير، الأمر الذي تسبب في إصابة العشرات من مشجعي الاتحاد.

وغادر جميع المصابين المستشفى بعد تلقي العلاج، فيما عدا إسلام زكي، الذي خضع لعملية جراحية، وظل في المستشفى لعدة أشهر.

من جانبه، نعى مجلس إدارة الاتحاد السكندري، في بيان رسمي المشجع إسلام محمد زكي، الذي توفي صباح اليوم.

وقال النادي في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: "مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة الأستاذ محمد مصيلحى والسادة أعضاء مجلس الإدارة ومدير عام النادي والأجهزة الفنية والإدارية والعاملين بالنادي وجماهير النادى العظيمة ينعون ببالغ الحزن والأسى إسلام محمد زكى شهيد حادث مدرج صالة حسن مصطفى فى مباراة الاتحاد السكندرى والأهلى بكأس السوبر المصرى لكرة السلة، وقد رحل  الشهيد إلى جوار ربه منذ قليل، راجين من المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه وجماهير زعيم الثغر جميعًا الصبر والسلوان".

إسلام زكي الاتحاد السكندرى صالة حسن مصطفى الاهلى كأس السوبر المصري لكرة السلة

الأكثر قراءة

بنكا «الأهلى» و«مصر» يطرحان شهادتى ادخار بعائد 19% ثابت و22% متناقص لـ3 سنوات

مستشار وزير التموين: أسعار الذهب فى طريقها للانخفاض للوصول لسعر عادل

منتصف التعاملات| سعر الدولار اليوم 2-4-2023

توقيع جزاء إداري على رئيس الوحدة المحلية بأبو تيج بسبب تمثال

مي عبد الحميد: 2300 مواطن سددوا مقدم جدية الحجز لوحدات «سكن كل المصريين 4»

موعد إجازة عيد الفطر 2023 في القطاع الحكومي والخاص

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جرجس صفوت

على طريقة «الباصون».. هكذا يصوم الأقباط

علي ترك

الطفل «ش».. الخاسر الوحيد

حسين دعسة

قرابين التطرف التوراتى.. الخطر القادم من إسرائيل المنهارة

ماجد حبته

لا مساحة للحياد.. أو السلام!

د.أحمد الخميسى

فى ذكرى والدى

محمد المعتصم

«الكتيبة ١٠١»

وائل لطفي

العاشر من رمضان.. من العبور القديم للعبور الجديد

محمد رفعت

المتحدة ورؤية أشمل لإنتاج رمضان!

صور

براعم الإيمان فى رمضان

الجمهور يتابع مباراة الأهلي والهلال في دوري أبطال أفريقيا على المقاهي

مباراة الأهلى والهلال السودانى فى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

اشتباكات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال بعد إطلاق النار على مواطن ومنع إسعافه

إصابة خمسة عسكريين سوريين بجروح جراء العدوان الإسرائيلى على حمص

آلاف الإسرائيليين يتظاهرون فى أكثر من 150 موقعًا ضد التعديلات القضائية