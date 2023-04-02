وفاة إسلام زكى مشجع الاتحاد متأثرًا بإصابته فى «حادث صالة حسن مصطفى»

توفي صباح اليوم، الأحد، إسلام زكي، مشجع نادي الاتحاد السكندري، متأثرًا بالإصابة التي تعرض لها خلال الحادث الذي شهدته صالة حسن مصطفى في مباراة كرة السلة، خلال ديسمبر الماضي.

وأصيب مشجع الفريق السكندري، خلال مباراة جمعت الأهلي والاتحاد السكندري، في كأس السوبر المصري لكرة السلة، بعد أن سقط جزء من مدرجات صالة حسن مصطفى، على الجماهير، الأمر الذي تسبب في إصابة العشرات من مشجعي الاتحاد.

وغادر جميع المصابين المستشفى بعد تلقي العلاج، فيما عدا إسلام زكي، الذي خضع لعملية جراحية، وظل في المستشفى لعدة أشهر.

من جانبه، نعى مجلس إدارة الاتحاد السكندري، في بيان رسمي المشجع إسلام محمد زكي، الذي توفي صباح اليوم.

وقال النادي في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: "مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة الأستاذ محمد مصيلحى والسادة أعضاء مجلس الإدارة ومدير عام النادي والأجهزة الفنية والإدارية والعاملين بالنادي وجماهير النادى العظيمة ينعون ببالغ الحزن والأسى إسلام محمد زكى شهيد حادث مدرج صالة حسن مصطفى فى مباراة الاتحاد السكندرى والأهلى بكأس السوبر المصرى لكرة السلة، وقد رحل الشهيد إلى جوار ربه منذ قليل، راجين من المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه وجماهير زعيم الثغر جميعًا الصبر والسلوان".