تمويل 201 مشروع ضمن مبادرة أنظمة الري الحديث بالمنوفية

قال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، إن إجمالى ما تم تسليمه من عقود مشروعات لأنظمة الرى الحديث بنطاق المحافظة بلغ (201) مشروع وذلك منذ بداية العمل بالمشروع وحتى الآن بواقع (326) فدان و13 قيراط بإجمالى تمويل ما يزيد عن (3 ملايين و620 ألف جنيه) والممولة من مشروعات إقراض الأسر للقرى والأحياء الشعبية، يأتى هذا فى ضوء ما تقوم به الدولة من مجهودات نحو التوسع فى تطبيق أنظمة أساليب الري الحديث والمطورة لتحقيق محاور التنمية الاستراتيجية للموارد المائية وترشيد استخدامها.



وشدد محافظ المنوفية، على ضرورة الاستمرار في تكثيف الحملات التوعوية وتقديم كافة التسهيلات والدعم اللازم أمام الراغبين من المزارعين ومستثمري القطاع الزراعى وتشجيعهم على الإقبال باستخدام تلك الأنظمة المطورة للري وذلك بما يضمن تحقيق زراعة شاملة على أرض المحافظة، فضلا عن المتابعة المستمرة والميدانية لآليات تطبيق نظم الري الحديث للوقوف على ما تم إنجازه من أعمال على أرض الواقع ومدى وصول الدعم لمستحقيه من أجل رفع كفاءة استخدام مياه الري ورفع كفاءة الأرض الزراعية.



جدير بالذكر أنه سبق وتم اتخاذ حزمة من القرارات ومنها رفع القيمة التمويلية للمشروع من 10 آلاف إلى 12 ألف جنيه لكل فدان زراعي وتخفيض سعر الفائدة من 7% إلى 5,5% ، فضلا عن رفع الحد الأقصى للإقراض لتصل إلى 24 ألف جنيه، ومد سن المقترض من 55 سنة إلى 60 سنة، وكذا مد فترة السداد إلى سنتين ونصف.