محافظ بورسعيد يتفقد سير العمل في مشروع تطوير سور وبوابات الممشى السياحي

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، خلال جولته الميدانية سير العمل في مشروع تطوير سور وبوابات الممشى السياحي، ومعدلات الموقف التنفيذي حتى الآن، رافقه خلالها المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ ومحمد فواز رئيس حي الشرق، والشركة الهندسية المسئولة عن أعمال التطوير، وعدد من الجهات التنفيذية.

وأوضح محافظ بورسعيد، أن أعمال التطوير تشمل إقامة أماكن جلوس للمواطنين ومسطحات خضراء، وأعمدة إضاءة تحمل طابع الديكور التراثي، كما أن المشروع يشمل تطوير السور والبوابات بطابع تراثي ملكي بجانب عمل كراسي للجلوس تحمل ذات الطابع التراثي، مشيرا إلى قرب الانتهاء من أعمال تطوير المرحلة الأولى من الممشى السياحي

وشدد المحافظ على تنفيذ الأعمال على أعلى مستوى، ومراعاة التوزيع الأمثل للمسطحات الخضراء ومقاعد الجلوس والأعمدة الديكورية والتحف الفنية، مع أهمية التخطيط الدقيق للمساحات والمسافات والاهتمام بالتنظيم المروري لمنع الازدحام، لافتا إلى أنه سيتم تنفيذ عمل سياحي يليق بمدخل إفريقيا الشمالية ويعيد لبورسعيد تاريخها وحضارتها ووجه محافظ بورسعيد بتكثيف معدلات العمل لسرعة الانتهاء من تطوير الممشى في أقرب وقت.

وفي شأن آخر أعلن اللواء عادل الغضبان، عن بدء تنفيذ قرار مجلس الوزراء، الذي ينص على ترشيد الكهرباء في جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة ، من وزارات ومصالح حكومية وهيئات عامة، بالإضافة إلى شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والشوارع والميادين.

وأصدر محافظ بورسعيد توجيهاته لرؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد بتخفيض نسبة ترشيد الكهرباء لتكون 75% بدلا من 50% طبقا للقرار الوارد، مع إطفاء جميع المصالح الحكومية بنسبة 100% عقب انتهاء مواعيد العمل الرسمية، عدا غرفة الأزمات والأمن وأداء الخدمات الليلية.

وعلى الفور بدأت كافة الأحياء ومدينة بورفؤاد بتخفيف أعمدة الإنارة بالشوارع والميادين بنسبة 75% مع الصيانة لكشافات الإنارة والخلايا الإلكترونية.

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث