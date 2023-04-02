الأحد 02 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

«وصلة».. أمسية فنية موسيقية عن الليالي والموال في «هن» للنشر

فن الوصلة
فن الوصلة

تحت عنوان “وصلة”، تنظم دار هن للنشر، بمقرها في المعادي، في التاسعة من مساء اليوم الأحد، الموافق 11 رمضان، أمسية فنية موسيقية عن الليالي والموال وتاريخ ظهورهما. يقدم الأمسية ويتحدث فيها الباحث الموسيقي ياسر عبد الله. 

وقال الباحث ياسر عبد الله عن فن الوصلة والليالي والموال، كانت الوصلة على مدار قرن ونصف منذ الحملة الفرنسية حتى الحرب العالمية الثانية، المسيطرة على أداء الموسيقى الحية وسيدة الليالي وعروس السهرات، عبر تلك العقود تبدلت وتغيرت إلى أن وصلتنا في تسجيلات القرن العشرين.

 غير أن شمس الوصلة والليالي الحية بدأت تميل إلى المغيب مع مطلع الحرب العالمية الثانية، لتخل الصدارة للإذاعة والسينما بوصفهما الوسيطان المسجلان اﻷكثر انتشارًا. 

كما يتطرق لقاء  فن الوصلة والليالي والموال، الحديث عن فن الموال، والذي يعتبر من ألوان القوالب الشعبية الغنائية المصرية، يرتبط بالبيئة المصرية الشعبية في كافة بيئاتها ومناطقها سواء في الدلتا، أو الصعيد، المدن الساحلية، والتي تعزز فن القول ،حفظه في الذاكرة الشعبية . كما يعد فن الموال في تعريفه هو قلب قالب الأغنية الشعبية ومفتتحها، قبل البدء في  الغناء.  

وصلت أمسية فنية موسيقية عن الليالي والموال دار هن المقام والتخت

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