اليوم.. «قوى عاملة البرلمان» تناقش أسباب تراجع الطلب على العمالة المصرية بالخارج

تعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اجتماعا لها اليوم الاحد، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة صفاء جابر، بشأن تراجع الطلب على العمالة المصرية بالخارج، واستراتيجية وزارة القوى العاملة لتنشيط الطلب على العمالة.

وكذلك مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة أمل زكريا قطب، بشأن ما ورد بالصحف والإعلانات والمواقع الإخبارية، حول تدريب 140 مدربًا لشركة فودافون، وما معايير الاختيار والمسابقات المعلن منها وغير المعلن، لضمان العدالة الاجتماعية، لجميع أبنائنا.

و كما تناقش موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب رياض عبدالستار، بشأن دور وزارة القوى العاملة في توفير فرص عمل وتعاقدات داخل مصر وخارجها للخريجين، وكذلك توفير فرص عمل للسائقين والعمال في موسم الحج والعمرة.

وتناقش موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائبة منى عمر، بشأن استراتيجية وزارة القوى العاملة لتوفير وظائف للمواطنين في القطاع الخاص.

وتشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تقرير نظام التوقيت الصيفي.

ويهدف مشروع القانون إلى عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي من خلال تقديم الساعة بمقدار ستين دقيقة اعتباراً من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل وحتى الخميس الأخير من شهر أكتوبر، وذلك بهدف ترشيد الطاقة والاقتصاد في تشغيلها في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية.