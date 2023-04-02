ابتهالات إيهاب يونس بالغورى وصالون حجازى ببيت الشعر.. احتفالات التنمية الثقافية اليوم

يواصل قطاع صندوق التنمية الثقافية، احتفالاته بشهر رمضان، في خامس أيامها، وذلك في التاسعة من مساء اليوم الأحد، عبر مراكزه الإبداعية المتعددة.

ويقدم الشيخ إيهاب يونس وفرقته مجموعة من المدائح والابتهالات، في رحاب مركز إبداع قبة الغوري بشارع الحسين.

ويتضمن برنامج الحفل باقة مختارة من الأناشيد والمدائح النبوية، من بينها: عابد يحمل في جنبية، رمضان يا سيدنا، يا ملكا قدري، الليلة حلوة بمديح الهادي، الله علي نور رسول الله، المسك فاح، إيه العمل يا أحمد، لجل النبي، بشاير بشاير من عند الحبيب، سير يا نسيم، وقمر وغيرها.

جدير بالذكر أن إيهاب يونس تخرج فى كلية أصول الدين قسم الدعوة والثقافة بجامعة الأزهر، وبدأ مشواره منذ الصغر، وتأثر بكبار المنشدين منهم النقشبندى والهلباوى والفيومى وطوبار.

وفي قصر الأمير طاز تقدم فرقة عشاق النغم برنامجًا يتضمن مجموعة من أغاني الزمن الجميل منها: للصبر حدود، إلهى ما أعظمك، ميدلى أغاني رمضان مثل رمضان جانا، مرحب شهر الصوم ، حوي ياوحوي، رمضان يارمضان، قيادة د. محمد عبد الستار.

تضم الفرقة مجموعة من الأصوات الواعدة، قدمت العديد من الأصوات مثل المطرب محمد رشاد والملحن إسلام رفعت والمطربة ماريز، مثلت الفرقة مصر في عدة مهرجانات منها مهرجان جرش ومهرجان المالوف بالجزائر ومهرجان الموسيقى العربية بمصر.

ويستضيف بيت السحيمى فرقة النيل للآلات الشعبية شعبة الإنشاد الدينى، التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة إشراف د. منال إبراهيم، تأسست عام 1955 من 55 فنانا من مختلف محافظات مصر، وتتنوع الأغانى التى تقدمها بين التراث الساحلى والصعيدى والبدوى.

ويستضيف بيت الشعر العربى صالون الشاعر الكبير أحمد عبد المعطى حجازى ويقام هذا الشهر تحت عنوان "شعر المرأة" ، يدير الصالون الشاعر حسام جايل بمشاركة الشاعر الكبير أحمد عبد المعطى حجازى رئيس مجلس أمناء بيت الشعر، والشعراء والنقاد: مدحت صفوت، ديمة محمود، زينب فرغلي، ناهد راحيل ، ويتخلل اللقاء عدد من الفقرات الموسيقية والغنائية للمطرب تامر فاروق.

جدير بالذكر أن صالون الشاعر الكبير عبد المعطي حجازي يقام الأحد الأول من كل شهر.

وبمركز طلعت حرب الثقافى بالسيدة نفيسة، يقدم العرض المسرحى "حواديت الأراجوز" بالتعاون مع البيت الفنى للمسرح، بطولة نخبة متميزة من الفنانين منهم محمود عامر، عادل خلف، مجدى عبيد، عادل ماضى، محمد خليل، حمزه عبد الله، فوزى المليجى ، تأليف راندا إبراهيم، وإخراج محسن عزب، أشعار فوزى المليجى، موسيقى وألحان وائل عوض، ديكور وأزياء إيمان الشيخ، مسكات مجدى ونس، استعراضات أشرف فؤاد.

ويقيم بيت العينى خلف جامع الأزهر ورش أشغال فنية وتشكيلية، وورشة فانوس رمضان لعمل فانوس وزينة رمضان بطرق مختلفة بإعادة التدوير تحت اشراف الفنانة هالة أنور.