السبت 01 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

عملة نادرة الحلقة 10.. دميانة تقف مع شقيق نادرة ويلتقط مسعود صورة لهم

عملة نادرة
عملة نادرة

عرض مساء اليوم مسلسل عملة نادرة الحلقة العاشرة و الذي تخوض بطولته النجمة نيللي كريم و تشارك به ضمن المارثون الرمضاني 2023 وتدور الأحداث حول شخصية "نادرة"، التي تجسدها الفنانة نيللي كريم و وحماها "عبد الجبار" والذي يجسد دوره الفنان جمال سليمان، والنجم أحمد عيد في دور مسعود ومحمد فهيم في دور علاء.

 

احداث مسلسل عملة نادرة الحلقة 10

كما شهد مسلسل عملة نادرة الحلقة 10 مراقبة مسعود “أحمد عيد” دميانة التي تجسدها النجمة الشابة جومانا مراد ويراها تقف مع نبيل شقيق نادرة ويلتقط لهما صورة، ويصطحب عادل والدة للمقبرة الفرعونية ليجدان أمامهما عمه حسن أبو عصايا كمال آبو رية يرحب بهما.

وحدثت مشاجرة بين سميرة ومسعود أحمد عيد كالعادة وتطلب منه أموالًا، ثم يكشف حسن أبو عصايا كمال آبو رية نوايا عطية أمام الجميع ليرد عليه عادل مدافعا عن والده، فيصفعه حسن ويخبره عطية أنه السبب في جلب الأموال للعائلة، ثم يخبره أنه أصبح كبير في العمر ويجب أن يرتاح، ويعترض غاضبا حسن أبو عصايا عليه ويخبرهم أنه سيشارك في الانتخابات أمام عبد الجبار.

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أبطال مسلسل عملة نادرة

مسلسل "عملة نادرة" بطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبورية، رمزي العدل، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفي، على الطيب، مريم الخشت، نهى صالح، ومحمد فهيم، وهشام عاشور، ريم رؤوف، كريم عبد القوي بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب، مدير التصوير أحمد فهيم، مهندس الصوت زياد عزت، مهندس الديكور أمير عبد العاطي، مصحح اللهجة عبد النبي الهواري، ملابس غادة وفيق، تأليف مدحت العدل، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج جمال العدل.

 

قصة مسلسل عملة نادرة

المرأة لا ترث في الصعيد بسبب التقاليد الموروثة وليس الدين، فماذا لو تحدت امرأة مجتمعًا ذكوريًا بامتياز، في نجع ما ودخلت في صراع دموي مع من هو أقوى وأشرس.. لابد أنها عملة نادرة."

وتعود نيللي كريم للتعاون مع المؤلف مدحت العدل بعد غياب 5 سنوات، منذ أن قدما سويًا مسلسل "لأعلى سعر"، عام 2017، وشارك في بطولته كل من أحمد فهمي، زينة، نبيل الحلفاوي، إخراج ماندو العدل الذي يجدد هو الآخر تعاونه مع نيللي كريم للمرة الثالثة بعدما قدما سويًا مسلسل "فاتن أمل حربي" العام الماضي وقبله "لأعلى سعر".

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