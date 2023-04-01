«عملة نادرة» الحلقة 10.. نيللي كريم في أزمة شرف وتفجر مفاجأة

انتهت الحلقة 10 من مسلسل عملة نادرة في تمام الساعة 8:30 مساءًَا وسط تطورا كبيرا في الأحداث، حيث كان آخر مشهد تجمع عائلة عبد الجبار “جمال سليمان” مع نادرة “نيللي كريم” حتى يواجهونها برؤية أحد لها مع رجل غريب.

ولكن تحول المشهد رأسًا على عقب عندما قالت نادرة: "مسعود اللي خايف على ابن أخوه وبيطعني في شرفي هو اللي قتل بلال"، جملة أنهت بها نادرة "نيللي كريم" الحلقة 10 من مسلسل عملة نادرة، حيث أعلنت عن معرفتها بقاتل زوجها بلال، وقالت وسط عائلة عبد الجبار "جمال سليمان" إن من قتل ابنه بلال شقيقه مسعود.

وانتهت الحلقة 10 من مسلسل عملة نادرة بتلك المفاجأة التي فجرتها نادرة خلال أحداث الحلقة، حيث كانت في حالة تردد من إخبارهم بالأمر كونهم لم يصدقوها.

مسلسل عملة نادرة:

يعتبر مسلسل عملة نادرة ضمن مجموعة كبير من المسلسلات التي تقدمها الشركة المتحدة ضمن مجموعة من الأعمال الفنية خلال الموسم الرمضاني عام 2023، ومسلسل "عملة نادرة" بطولة الفنانة نيللي كريم، جمال سليمان، كمال أبو ريه، جومانا مراد، أحمد عيد، رمزي العدل، فريدة سيف النصر، ندى موسى، محمد لطفي، على الطيب، مريم الخشت، نهى صالح، محمد فهيم، هشام عاشور، ريم رؤوف، كريم عبد العاطي بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الفنانين، وهو من تأليف مدحت العدل، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج جمال العدل.

ويعرض مسلسل عملة نادرة على شاشة سي بي، يوميًا في تمام الساعة 7:30 مساءًا، كما يعاد على مجموعة قنوات cbc في تمام الساعة 1:30، و يعرض المسلسل أيضا على منصة واتش ات - WAtch IT.