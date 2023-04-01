السبت 01 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عادل حمودة يكشف حقيقة محاولات اغتيال ياسر عرفات بـ«السم»

عادل حمودة
عادل حمودة

قال الكاتب الصحفي والإعلامي عادل حمودة، إنه قبل 30 سنة وبالتحديد في 13 سبتمبر 1993 شهد الرئيس الأمريكي بيل كلينتون ورئيس الحكومة الإسرائيلية إسحق رابين توقيع اتفاقية أوسلو، ووقع الاتفاقية ياسر عرفات أمين عام منظمة التحرير الفلسطينية وشيمون بيريز وزير خارجية إسرائيل.

"أوسلو"

وأكد عادل حمودة، خلال تقديمه برنامج "واجه الحقيقة"، المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن "أوسلو" أول اتفاقية رسمية مباشرة بين إسرائيل ومنظمة التحرير، وطبقا للاتفاقية تمتع الفلسطينيون بحكم ذاتي انتقالي ومجلس تشريعي منتخب، ومدة الاتفاقية لا تتجاوز خمس سنوات يصل خلالها الطرفان إلى تسوية نهائية شاملة.

خشية الموت

وتابع: "في طريق العودة مر عرفات بالقاهرة، التقيت به في مقر إقامته في قصر السلام وتناولت الإفطار معه، لاحظت أنه لا يأكل وإنما يقدم الطعام لمن حوله من مساعدين، سألته: هل تخشى الموت سما، وأجاب: تعرضت لعدد من محاولات الاغتيال لا أذكر عددها منها محاولات قتل بالسم بعد تجنيد أحد المقربين مني".

عادل حمودة اتفاقية أوسلو اغتيال عرفات ياسر عرفات واجه الحقيقة

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