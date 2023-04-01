السبت 01 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

آيتن عامر ضيف شرف الحلقة 10 من مسلسل «الكبير أوي 7»

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حلَت الفنانة أيتن عامر كضيف شرف ضمن أبطال مسلسل الكبير أوي الجزء السابع، تحديداً في الحلقة التاسعة من أحداث المسلسل، وتصاعدت أحداث المسلسل لتتحدث عن فكرة تطبيق السوشيال ميديا عبر "تيك توك".

الكبير أوي 7 الحلقة 10

وظهرت الفنانة أيتن عامر، ضمن أحداث مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة العاشرة بشخصية "تيك توكر" واسمها شروق كلنا سوا، وهي تجيد التمثيل على الجمهور ومتابعيها عبر السوشيال ميديا تحديدًا تطبيق "تيك توك" بأنها أجنبية، ولا تعلم أسماء المطاعم أو القراءة باللغة العربية بسهولة، ومن المقرر أيضًا أن تظهر ضمن أحداث الحلقة العاشرة.

وذكر اسمها هدرس والذي يلعب شخصيته الفنان محمد سلام، لصديقه جوني، شقيق الكبير عمدة المزاريطة الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد مكي، بسبب متابعيها الكثيرون وتجني من وراءهم ملايين المشاهدات، وكل هذا يساعدها في كسب العديد من الأموال "دولارات".

وظهرت وهي تتحدث مع متابعيها عن العديد من العروض إلا أنها لا توضح للناس –متابعيها-  هذا بشكل علني، وهو الأمر الذي يدفع المشاهدين لاستمرارهم في المشاهدة

 

مواعيد عرض الحلقة العاشرة من مسلسل الكبير أوي 7

تعرض الحلقة العاشرة من مسلسل الكبير أوى 7 للنجم أحمد مكى مساء اليوم السبت، 1 أبريل 2023، حصريًا على قناة on الساعة 6.15 مساء والإعادة الساعة 12.30 بعد منتصف الليل، والساعة 2 مساء، كما يعرض على قناة ON دراما الساعة 7.30 مساء ويعاد الساعة 1.45 صباحًا والساعة 3.30 مساء، هذا بالإضافة إلى عرضه على منصة watch it الرقمية الساعة 6.20 مساء.

 

أبطال الكبير أوي الجزء السابع في رمضان 2023

 مسلسل "الكبير أوي 7" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء ابراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

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