السبت 01 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

المدارس تحذر طلاب النقل من الغياب أثناء «اختبار مارس»

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

تستعد المدارس (الابتدائي– الإعدادي– الثانوي) لعقد اختبار شهر مارس بالفصل الدراسي الثاني 2022 /2023، لطلاب صفوف النقل، غدًا، وفقًا لتعليمات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعقد اختبار شهر مارس في الأسبوع الأول من شهر أبريل 2023.

وحذرت المدارس طلاب النقل من الغياب أثناء الاختبار الشهري، حيث من المقرر أن الطالب في صفوف النقل يحصل على 80% من درجة اختبار نهاية الفصل + 10% من درجة امتحان الشهر + 5% على المواظبة «الانضباط» + 5% على السلوك.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم عن أنه ستتم مراعاة الأجزاء التي تم تحدديها للاطلاع فقط من المناهج الدراسية، وعدم وجودها في اختبار الشهر.

وأكدت الوزارة أن امتحانات شهر أبريل ستعقد داخل المدرسة بمعرفة معلم الفصل، وتحت إشراف موجه المادة، ويكون الامتحان جزءًا من الحصة، ويعقد الامتحان فيما تم تدريسه عقب اختبار مارس وحتى نهاية شهر مارس.

الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم التربية والتعليم والتعليم الفني الأسبوع الأول من شهر الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدرجة النهائية الدكتور رضا حجازي الفصل الدراسي الثاني 2022

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