تفاصيل جلسة الشناوى مع لاعبى الأهلى قبل مواجهة الهلال السودانى

حرص محمد الشناوي، حارس مرمي الفريق الأول بالنادي الأهلي، على عقد جلسة مع زملائه اللاعبين على هامش المعسكر المغلق قبل ساعات من مواجهة الهلال السوداني في ختام مبارياته بدور المجموعات لدوري الأبطال الإفريقي.

وكشف مصدر مسئول أن الشناوي وبعض زملائه اللاعبين الكبار أمثال التونسي علي معلول وعمرو السولية ورامي ربيعة تحدثوا مع زملائهم عقب أداء صلاة الظهر في فندق الإقامة.

وأضاف المصدر أن الحارس الدولي أكد للاعبين أن مباراة الهلال السوداني بوابة الفريق للصعود إلى أبعد مدي في البطولة، وهدفنا اللقب الإفريقي لكن تركيزنا حاليًا في مباراة الهلال، وضرورة تحقيق الفوز وتعويض ما حدث في أم درمان.

وأشار المصدر، إلى أن الشناوي حذر زملاءه من العصبية الزائدة في المباراة واستغلال الجماهير في المدرجات كسلاح لنا في تخطي عقبة الهلال مبكرًا والابتعاد عن أي توتر.

وأوضح المصدر أن السولية ورامي ربيعة أكدا ضرورة تقارب الخطوط وعدم السماح بأي أخطاء فردية قد تهدد المرمى، ولا بد من القتال على الفوز ومصالحة الجماهير التي احتشدت مبكرًا في الملعب.

وكان السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على جاهزية الأهلي لمباراة الهلال السوداني المقرر لها مساء اليوم السبت على استاد القاهرة في ختام منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وأشاد المدير الفني بالحضور الجماهيري الكبير، والذي سيكون داعمًا للأهلي لتحقيق هدفه من المباراة وحسم التأهل.

وأضاف المدير الفني، خلال حديثه بالمؤتمر الصحفي الذي عقد باستاد القاهرة: «الفريق استعد بشكل جيد لمباراة الهلال، ومؤخرًا انتظم جميع اللاعبين الدوليين في التدريبات الجماعية بعد انتهاء الأجندة الدولية، وكل ما أريد أن أقوله إننا مستعدون بشكل جيد لمباراة الغد».

وواصل حديثه: «ندرك أهمية مباراة الهلال، ونعرف تمامًا المطلوب منا كفريق، ولكن بالنسبة لي المهم ليس توقيت تسجيل الهدف خلال المباراة بقدر التحلي بالهدوء وأن يعمل الجميع من أجل تحقيق هدفنا».