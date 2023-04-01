السبت 01 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير السياحة يتفقد مستجدات العمل بالمتحف المصرى الكبير

جانب من الحدث
جانب من الحدث

قام اليوم أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، بجولة تفقدية بالمتحف المصري الكبير، لمتابعة آخر مستجدات العمل والموقف التنفيذي لما تبقى من أعمال به، وذلك بحضور اللواء عاطف مفتاح، المُشرف على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به، والدكتور مصطفي وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والأستاذ أحمد عبيد، مساعد الوزير لشئون مكتب الوزير، والدكتور الطيب عباس، مساعد الوزير للشئون الأثرية بالمتحف، والدكتور حسين كمال، مدير عام مركز الترميم، والدكتور عيسى زيدان، مدير عام الترميم ونقل الآثار بالمتحف.

واستهل الوزير جولته بتفقد البهو الزجاجي بالمتحف، حيث شاهد تمثال الملك رمسيس الثاني الموجود عند مدخل البهو، ويكون في استقبال زائري المتحف، حيث استمع لشرح مفصل من الدكتور مصطفى وزيري عن تاريخ التمثال وقصة اكتشافه وعملية ترميمه وتنظيفه ونقله من منطقة صان الحجر بالشرقية.

كما شملت الجولة تفقد البهو الداخلي والدرج العظيم وقاعات العرض الرئيسية، والتي تم الانتهاء من 95% من الأعمال بها، حيث أكد الوزير على ضرورة الالتزام بالتوقيتات المحددة للانتهاء من جميع الأعمال بالقاعة وبالمتحف ككل.

وقام الدكتور الطيب عباس باستعراض سيناريو العرض لهذه القاعات، ويدور حول ثلاثة موضوعات رئيسية وهي المجتمع والملكية والعالم الآخر بدءًا من عصور ما قبل التاريخ وحتى العصر اليوناني الروماني.

وخلال جولته داخل القاعة الرئيسية، شاهد الوزير أعمال تركيب وعرض مقبرة حنو التي هي واحدة من ضمن 5 مقابر تم اكتشافها بواسطة البعثة الأثرية المصرية العاملة بمنطقة آثار سقارة خلال عام 2022، وقد تقرر عرض 3 منها في قاعة العرض الرئيسية بالمتحف من بينها مقبرة حنو.

واختتم الوزير جولته بالمتحف بزيارة متحف مراكب الملك خوفو، حيث استمع إلى شرح مفصل عن آخر مستجدات العمل بالمتحف.

وحرص السيد أحمد عيسى على لقاء عدد من العمال بالمتحف والتحدث معهم، مثنيًا على الدور الكبير الذي يقومون به من أجل إنجاز هذا المشروع والصرح الثقافي العظيم.

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