ضمن احتفالات الوادي عاصمة للثقافة المصرية.. انطلاق فعاليات ليالي رمضان بمسرح «هيبس»

شهد مسرح وسينما هيبس بالوادي الجديد، مساء أمس الجمعة، انطلاق فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، في ثاني الفعاليات المركزية لوزارة الثقافة بالمحافظات والتي تأتي في إطار الاحتفاء بالوادي الجديد عاصمة للثقافة المصرية.

وقدمت فرقة الأقصر للفنون الشعبية عرضا فنيا تضمن مجموعة من أشهر فقراتها منها: الصعيدي، التحطيب، النزاوي، التنورة، وغيرها، تدريب محمد فاروق.

وتضمنت الفعاليات "مقهى طه حسين الثقافي" حيث أقيمت أمسية شعرية شارك بها الشعراء: فتحي الصومعي، محمد أبو شناب، جيهان شعيب، سيد حسن عبد الرحمن، أسامة أبو النجا، أحمد البدري، أحمد المقدم، تباروا خلالها في تقديم عدد من القصائد الإبداعية وتبادل المناقشات حولها.

وعقدت أولى حلقات برنامج "العودة إلى الجذور" للشاعر والباحث ناصر محسب، وتحدث به عن نشأته في واحة الخارجة بين دروبها والثقافة السمعية التي تأثر بها من خلال أغاني التهنين والحنين للحج، حيث كانت بمثابة الذخيرة التي تسلح بها، كما تحدث عن من أثروا في حياته من الأشخاص، وتردده على مكتبة الثقافة واستعارة الكتب وغيرها.

وفي قصر ثقافة الخارجة عقدت أمسية شعرية لنادي الأدب بالقصر ومجموعة من القصائد، للشعراء حسين عبد المنعم، قدرة عبد العزيز، سعاد العقاطي، نسمة مختار.

وشهدت مواقع فرع ثقافة الوادي الجديد عددا من الفعاليات الثقافية والفنية ضمن برنامج ليالي رمضان، بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، حيث نظم بيت ثقافة بولاق سهرة رمضانية تضمنت محاضرة بعنوان "الوحدة الوطنية ومردوها في التصدي للفكر المتطرف"، تحدثت بها تغريد حسين بيومي موضحة ضرورة التوعية ضد الأفكار التي من شأنها بث الفرقة، وأهمية دور الثقافة والفنون والتعليم في بناء الشخصية السليمة وأثر ذلك على وحدة المجتمع وتماسكه، وقدم عرض لفرقة الموسيقى العربية وفقرة إنشاد ديني للمنشد أنور هارون، بجانب ورشة فنون تشكيلية للأطفال.

ونظم بيت ثقافة الجديدة سهرة رمضانية تضمنت فقرة إنشاد ديني للمنشد ممدوح مهدي، وورشة فنون تشكيلية للأطفال وفقرة لاكتشاف المواهب، كما نظم قصر ثقافة موط سهرة رمضانية بمركز شباب الفتح تضمنت محاضرة بعنوان "دور المرأة في مجال التنمية والمجالات الخيرية والتطوعية"، تحدثت خلالها هدى سنوسي عن بعض رائدات العمل التطوعي وأهمية الاقتداء بهن، وقدمت فقرة إنشاد وابتهالات للشيخ جمال نصر الله، وفقرة اكتشاف مواهب، وعرض فنون تلقائية لفرقة التلقائيين بموط.

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