السبت 01 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

ضمن احتفالات الوادي عاصمة للثقافة المصرية.. انطلاق فعاليات ليالي رمضان بمسرح «هيبس»

مسرح هيبس
مسرح هيبس

شهد مسرح وسينما هيبس بالوادي الجديد، مساء أمس الجمعة، انطلاق فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، في ثاني الفعاليات المركزية لوزارة الثقافة بالمحافظات والتي تأتي في إطار الاحتفاء بالوادي الجديد عاصمة للثقافة المصرية.

وقدمت فرقة الأقصر للفنون الشعبية عرضا فنيا تضمن مجموعة من أشهر فقراتها منها: الصعيدي، التحطيب، النزاوي، التنورة، وغيرها، تدريب محمد فاروق.

وتضمنت الفعاليات "مقهى طه حسين الثقافي" حيث أقيمت أمسية شعرية شارك بها الشعراء: فتحي الصومعي، محمد أبو شناب، جيهان شعيب، سيد حسن عبد الرحمن، أسامة أبو النجا، أحمد البدري، أحمد المقدم، تباروا خلالها في تقديم عدد من القصائد الإبداعية وتبادل المناقشات حولها.

وعقدت أولى حلقات برنامج "العودة إلى الجذور" للشاعر والباحث ناصر محسب، وتحدث به عن نشأته في واحة الخارجة بين دروبها والثقافة السمعية التي تأثر بها من خلال أغاني التهنين والحنين للحج، حيث كانت بمثابة الذخيرة التي تسلح بها، كما تحدث عن من أثروا في حياته من الأشخاص، وتردده على مكتبة الثقافة واستعارة الكتب وغيرها.

وفي قصر ثقافة الخارجة عقدت أمسية شعرية لنادي الأدب بالقصر ومجموعة من القصائد، للشعراء حسين عبد المنعم، قدرة عبد العزيز، سعاد العقاطي، نسمة مختار.

وشهدت مواقع فرع ثقافة الوادي الجديد عددا من الفعاليات الثقافية والفنية ضمن برنامج ليالي رمضان، بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، حيث نظم بيت ثقافة بولاق سهرة رمضانية تضمنت محاضرة بعنوان "الوحدة الوطنية ومردوها في التصدي للفكر المتطرف"، تحدثت بها تغريد حسين بيومي موضحة ضرورة التوعية ضد الأفكار التي من شأنها بث الفرقة، وأهمية دور الثقافة والفنون والتعليم في بناء الشخصية السليمة وأثر ذلك على وحدة المجتمع وتماسكه، وقدم عرض لفرقة الموسيقى العربية وفقرة إنشاد ديني للمنشد أنور هارون، بجانب ورشة فنون تشكيلية للأطفال.

ونظم بيت ثقافة الجديدة سهرة رمضانية تضمنت فقرة إنشاد ديني للمنشد ممدوح مهدي، وورشة فنون تشكيلية للأطفال وفقرة لاكتشاف المواهب، كما نظم قصر ثقافة موط سهرة رمضانية بمركز شباب الفتح تضمنت محاضرة بعنوان "دور المرأة في مجال التنمية والمجالات الخيرية والتطوعية"، تحدثت خلالها هدى سنوسي عن بعض رائدات العمل التطوعي وأهمية الاقتداء بهن، وقدمت فقرة إنشاد وابتهالات للشيخ جمال نصر الله، وفقرة اكتشاف مواهب، وعرض فنون تلقائية لفرقة التلقائيين بموط.

--
--
---
---
----
----
-----
-----
مسرح وسينما هيبس ليالى رمضان الهيئة العامة لقصور الثقافة قصور الثقافة الوادي الجديد عاصمة للثقافة المصرية

الأكثر قراءة

المدارس الابتدائية تعقد اختبارات شهر إبريل للصفين الرابع والخامس غدا

بالأسماء.. إصابة شخصين فى تصادم سيارة نقل بقطار فى مطروح

وزير السياحة يتفقد مستجدات العمل بالمتحف المصرى الكبير

«النقل» تناشد المواطنين بضرورة الحذر عند عبور مزلقانات السكك الحديدية

«عضه كلب».. إخلاء سبيل متهمة بترك طفلها المتوفى فى مستشفى قصر العينى

موعد إجازات شهر أبريل 2023 فى المدارس للطلاب أو المدرسين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كرم منصور

رسائل المصريين إلى الإمام الشافعى «2-3»: «صعبان عليا من ربنا»!

محمد رفعت

المتحدة ورؤية أشمل لإنتاج رمضان!

الحسين عبدالرازق

حضرة المحترم أبى!

عبد الرحيم طايع

توليفة المتحدة فى رمضان 2023

خالد حريب

طه دسوقى.. مفاجأة المتحدة فى الصفارة

سارة الشلقاني

«أحسن القصص».. حكايات انتصار العاشر من رمضان

طارق عتمان

انتصار العاشر من رمضان.. المعركة مستمرة

صفاء النجار

أسطورة هرقل.. كثير من الشجاعة والحظ

صور

الإفطار السنوي للأزهر الشريف

أداء صلاة التراويح فى مسجد عمرو بن العاص اليوم 7 رمضان 1444

أبطال الساق الواحدة يواصلون تدريباتهم استعدادًا لدورى المبتورين والمشاركة فى بطولة كأس الأمم الإفريقية بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

الشرطة الإسرائيلية: هدوء فى القدس أثناء صلاة الجمعة الثانية من رمضان

التوتر بين نتنياهو والولايات الأمريكية.. الخلفية والأسباب والتداعيات

الحرس الثورى الإيرانى يعلن مقتل أحد مستشاريه فى غارة إسرائيلية ضد سوريا