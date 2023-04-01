ضبط حشيش بحوزة تجار مخدرات خلال حملات أمنية بالقاهرة

تمكنت مديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" حال تواجده بدائرة قسم شرطة البساتين، وبحوزته «كمية من مخدر الحشيش وزنت 2,700 كيلوجرام- مـبلغ مالى- هاتف محمول».

وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرام،ى والهاتف للاتصال بعملائه.

ونجحت الجهود في ضبط 3 أشخاص حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة المعصرة، وبحوزتهم «كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,100 كيلوجرام- 4 قطع أسلحة بيضاء- 3 هواتف محمولة- مبلغ مالى»، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.