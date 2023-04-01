ضبط المتهم بالنصب على مواطنين بزعم إنهاء مصالحهم فى كفر الشيخ

نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بكفر الشيخ لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم .

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام "أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة كفر الشيخ" بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال انتحاله صفة موظف بإحدى الجهات الحكومية، واستغل تلك الصفة المزعومة فى النصب والاحتيال على المواطنين بزعم إنهاء أعمالهم ومصالحهم ببعض المصالح والجهات الحكومية وإيهامهم بنفـوذه وقـوة موقعـه الوظيفى وعلاقاته بكبار المسئولين بالبلاد – على خلاف الحقيقة - نظير حصوله منهم على مبالغ مالية وهدايا عينية وتمكن من الاستيلاء على أموال العديد من المواطنين تحت ذلك الزعم.

عقب تقنين الإجراءات - وبالتعامل الفنى أمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة أول كفرالشيخ وعُثر بحوزته على 2 هاتف محمول بفحصهما فنياً تبين احتوائهما على دلائل تؤكد على نشاطه الإجرامى، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المُشار إليه.