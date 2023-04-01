ترتيب هدافي الدوري الممتاز بعد انتهاء مباريات الأسبوع 22

احتفظ أحمد الشيخ لاعب غزل المحلة بصدارة هدافي الدوري الممتاز برصيد 10 أهداف بعد انتهاء مباريات الأسبوع الثاني والعشرين أمس .

واحتل الأنجولي كريستوفاو مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري المركز الثاني برصيد 9 أهداف، يليهما أحمد سيد زيزو نجم الزمالك في المركز الثالث برصيد 8 أهداف ثم رمضان صبحي نجم بيراميدز والجزائري رزقي حمرون مهاجم فاركو ومحمد حمدي زكي مهاجم أسوان ولكل منهم 7 أهداف.

ترتيب هدافي الدوري الممتاز قبل مباريات اليوم