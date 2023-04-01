السبت 01 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ترتيب هدافي الدوري الممتاز بعد انتهاء مباريات الأسبوع 22

أحمد الشيخ
أحمد الشيخ

احتفظ  أحمد الشيخ لاعب غزل المحلة بصدارة  هدافي الدوري الممتاز برصيد 10 أهداف بعد انتهاء مباريات الأسبوع الثاني والعشرين أمس .

واحتل الأنجولي كريستوفاو مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري المركز الثاني برصيد 9 أهداف، يليهما أحمد سيد زيزو نجم الزمالك في المركز الثالث برصيد 8 أهداف ثم رمضان صبحي نجم بيراميدز والجزائري رزقي حمرون مهاجم فاركو ومحمد حمدي زكي مهاجم أسوان ولكل منهم 7 أهداف.

ترتيب هدافي الدوري الممتاز  قبل مباريات اليوم

  1. أحمد الشيخ "غزل المحلة" برصيد 10 أهداف منهم ثلاثة أهداف  من ركلات جزاء .
  2.  الأنجولي كريستوفاو مابولولو " الاتحاد السكندري " برصيد 9 أهداف منهم هدف من ركلة جزاء . 
  3.  أحمد سيد زيزو "الزمالك"  برصيد 8 أهداف .
  4.  رمضان صبحي "بيراميدز"والتونسي رفيق كابو "إنبي"  والجزائري رزقي حمرون "فاركو" ومحمد حمدي زكي "أسوان"  ولكل منهم 7 أهداف .
  5.  أحمد ياسر ريان "سيراميكا كليوباترا " وكريم بامبو " البنك الأهلي " ولكل منهما 6 أهداف.
  6.  محمد شريف " الأهلي" ومروان حمدي " المصري " ومصطفى فتحي "بيراميدز" وحسام حسن "سموحة "والأوغندي جوزيف أوشايا وعبدالرحمن خالد والنيجيري جون أوكلي " المقاولون " وكريم طارق "طلائع الجيش"  ومحمد رضا " فيوتشر" وسمير فكري " الداخلية "ومصطفى زيكو "حرس الحدود" ولكل منهم خمسة أهداف.
  7.  يوسف أسامة نبيه "الزمالك" ومحمد الشامي " الإسماعيلي "  ومحمود علاء " الاتحاد السكندري " والجنوب إفريقي فخري لاكاى " بيراميدز" وعمر سافيولا " المقاولون" وعلي فوزي وأحمد أمين أوفا " انبي " وإسلام محارب " طلائع الجيش " ومحمد هلال " البنك الأهلي" والنيجيري جابريل أوروك " غزل المحلة " ومروان محسن " فيوتشر " ولكل منهم 4 أهداف.
  8. عمرو السولية وأحمد عبدالقادر ومحمود كهربا والتونسي علي معلول  " الأهلي" والتونسي سيف الجزيري " الزمالك " والتونسي إلياس الجلاصي ومحمد عبد اللطيف جريندو "المصري" والنيجيري أوستن أموتو وإبراهيم حسن " الاتحاد" والغاني بنجامين بواتينج " سموحة " وإبراهيم عادل والتونسي فخر الدين بن يوسف " بيراميدز" ولكل منهم ثلاثة أهداف .
  9.  حسين فيصل " سموحة " وخالد قمر وأحمد سمير " طلائع الجيش" والكاميروني جوزيف جوناثان وعمر كمال عبد الواحد " فيوتشر" ومحمود قاعود " البنك الأهلي " والنيجيري جون إيبوكا "سيراميكا كليوباترا" والأنجولي ديلسون كاموني والمغربي أحمد بلحاج "أسوان " ومصطفى فوزي والنيجيري رشيد أحمد " الداخلية " ولكل منهم 3 أهداف.
  10.  كريم فؤاد والجنوب إفريقي بيرسي تاو ومحمد مجدي أفشة "الأهلي" وإمام عاشور وأحمد أبوالفتوح وعمرو السيسي وشيكابالا "الزمالك" ولكل منهم هدفان.

 

هدافي الدوري الممتاز احمد الشيخ الأنجولي كريستوفاو مابولولو أحمد سيد زيزو رمضان صبحى رزقي حمرون

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