ترتيب هدافي الدوري الممتاز بعد انتهاء مباريات الأسبوع 22
احتفظ أحمد الشيخ لاعب غزل المحلة بصدارة هدافي الدوري الممتاز برصيد 10 أهداف بعد انتهاء مباريات الأسبوع الثاني والعشرين أمس .
واحتل الأنجولي كريستوفاو مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري المركز الثاني برصيد 9 أهداف، يليهما أحمد سيد زيزو نجم الزمالك في المركز الثالث برصيد 8 أهداف ثم رمضان صبحي نجم بيراميدز والجزائري رزقي حمرون مهاجم فاركو ومحمد حمدي زكي مهاجم أسوان ولكل منهم 7 أهداف.
ترتيب هدافي الدوري الممتاز قبل مباريات اليوم
- أحمد الشيخ "غزل المحلة" برصيد 10 أهداف منهم ثلاثة أهداف من ركلات جزاء .
- الأنجولي كريستوفاو مابولولو " الاتحاد السكندري " برصيد 9 أهداف منهم هدف من ركلة جزاء .
- أحمد سيد زيزو "الزمالك" برصيد 8 أهداف .
- رمضان صبحي "بيراميدز"والتونسي رفيق كابو "إنبي" والجزائري رزقي حمرون "فاركو" ومحمد حمدي زكي "أسوان" ولكل منهم 7 أهداف .
- أحمد ياسر ريان "سيراميكا كليوباترا " وكريم بامبو " البنك الأهلي " ولكل منهما 6 أهداف.
- محمد شريف " الأهلي" ومروان حمدي " المصري " ومصطفى فتحي "بيراميدز" وحسام حسن "سموحة "والأوغندي جوزيف أوشايا وعبدالرحمن خالد والنيجيري جون أوكلي " المقاولون " وكريم طارق "طلائع الجيش" ومحمد رضا " فيوتشر" وسمير فكري " الداخلية "ومصطفى زيكو "حرس الحدود" ولكل منهم خمسة أهداف.
- يوسف أسامة نبيه "الزمالك" ومحمد الشامي " الإسماعيلي " ومحمود علاء " الاتحاد السكندري " والجنوب إفريقي فخري لاكاى " بيراميدز" وعمر سافيولا " المقاولون" وعلي فوزي وأحمد أمين أوفا " انبي " وإسلام محارب " طلائع الجيش " ومحمد هلال " البنك الأهلي" والنيجيري جابريل أوروك " غزل المحلة " ومروان محسن " فيوتشر " ولكل منهم 4 أهداف.
- عمرو السولية وأحمد عبدالقادر ومحمود كهربا والتونسي علي معلول " الأهلي" والتونسي سيف الجزيري " الزمالك " والتونسي إلياس الجلاصي ومحمد عبد اللطيف جريندو "المصري" والنيجيري أوستن أموتو وإبراهيم حسن " الاتحاد" والغاني بنجامين بواتينج " سموحة " وإبراهيم عادل والتونسي فخر الدين بن يوسف " بيراميدز" ولكل منهم ثلاثة أهداف .
- حسين فيصل " سموحة " وخالد قمر وأحمد سمير " طلائع الجيش" والكاميروني جوزيف جوناثان وعمر كمال عبد الواحد " فيوتشر" ومحمود قاعود " البنك الأهلي " والنيجيري جون إيبوكا "سيراميكا كليوباترا" والأنجولي ديلسون كاموني والمغربي أحمد بلحاج "أسوان " ومصطفى فوزي والنيجيري رشيد أحمد " الداخلية " ولكل منهم 3 أهداف.
- كريم فؤاد والجنوب إفريقي بيرسي تاو ومحمد مجدي أفشة "الأهلي" وإمام عاشور وأحمد أبوالفتوح وعمرو السيسي وشيكابالا "الزمالك" ولكل منهم هدفان.