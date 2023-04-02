الأحد 02 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

الكاتب الروائى على قطب: ذكرياتى الأساسية مع رمضان مرتبطة بالإذاعة

علي قطب
علي قطب

تحدث الكاتب الروائي الشاب علي قطب، حول ذكرياته الرمضانية، والطقوس المرتبطة في ذهنه عن هذا الشهر الكريم.

وقال في تصريحات خاصة لـ «الدستور»: «ذكرياتي الأساسية مع رمضان مرتبطة بالإذاعة، فكنت أسمع "نور الخيال وصنع الأجيال" الذي يحكي عن القاهرة في ألف عام». 

وأذكر إعجابي بشعر فؤاد حداد التصويري، ولحن وصوت سيد مكاوي، واستمعت أيضًا إلى أعداد كبيرة جدًا من المسلسلات الدرامية القديمة واكتشفت عباقرة في تأليف الدراما الإذاعية مثل محمود السعدني، ووحيد حامد، وأسامة أنور عكاشة، ويسري الجندي، وعبد الرحمن شوقي، وسمير عبد العظيم، وصالح مرسي، وعصام الجمبلاطي، وفؤاد دوارة.

ولفت صاحب رواية «كل ما أعرف»: «لرمضان دور مهم في تصور الدراما بحكم ارتفاع نسبة المشاهدة والإعداد لأعمال درامية مرتبطة بالشهر، لكن الأصل كان الإذاعة، فأعمال عبد الرحمن شوقي مع محمد رضا مثلًا رغم كوميديتها الشديدة تحوي أفكارًا مهمة، وأجد أن شخصية مثل عبد الرحمن شوقي لم تأخذ حقها في الدراسة وإلقاء الضوء عليها رغم كثرة أعماله الجيدة والتي منها الفوازير، فأعماله تجمع بين الشعر والدراما معًا، بالإضافة إلى الأفكار النقدية، بالإضافة لذلك فأعمال البرنامج الثقافي من مسرحيات عالمية شديدة الجمال واستمتع جدًا بسماعها».

أذكر أيضًا قيامي بتسجيل حلقات البرامج التلفزيونية والمسلسلات على شرائط الفيديو وقتها، ويرتبط رمضان أيضًا بمسلسل بوجي وطمطم للمبدع الكبير رحمي، ومجلدات سمير القديمة بما تحويه من قصص جميلة للباد وحجازي وعبد السميع، وتتيح قناة ماسبيرو زمان الآن استعادة كل هذه الأعمال القديمة.

كما يرتبط رمضان بالشعر وزيارات القاهرة الفاطمية والخديوية، وصورة رمضان المرتبطة منذ وقت بالدراما تجعلني أفكر كيف كان رمضان قبل هذا الارتباط، فيسمح ذلك بالتخيل واستعادة الصورة القديمة لرمضان من زيارات اجتماعية وأحاديث سمر وسماع الابتهالات في المساجد والبيوت.

الكاتب الروائي على قطب ذكرياتي الأساسية مع رمضان مرتبطة بالإذاعة بوجي وطمطم ماسبيرو زمان

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