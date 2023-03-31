غزل المحلة يهزم الاتحاد السكندري بثنائية في الدوري

حقق غزل المحلة الفوز على الاتحاد السكندري بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات الجولة 22 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

تقدم النيجيري تشارلز إكبينيونج لصالح غزل المحلة من تصويبة صاروخية في الدقيقة 22.

وأهدر لاعب الاتحاد خالد الغندور فرصة التعادل في الدقيقة 70 حيث سدد الكرة في قائم حارس المحلة أحمد ميهوب.

ونجح المحلة في تسجيل الهدف الثاني عن طريق حازم مرسي الذي استغل تمريرة رائعة من البديل جابرييل أوروك في الدقيقة 90 ليتمكن من هز شباك المهدي سليمان مجددًا.

وارتفع رصيد غزل المحلة عند 30 نقطة في المركز السابع بينما تجمد رصيد الاتحاد السكندري عند 36 نقطة في المركز الرابع.