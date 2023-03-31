بعد تجديده.. ليالي رمضان تُعيد الحياة لمسجد عمرو بن العاص

عادت الروح إلى صحن ومصلى مسجد عمرو بن العاص، بعد إغلاقه لعام كامل للانتهاء من أعمال التجديد.

وتوافد الآلاف من المصلين خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك، لتمتلئ ساحته بالمصريين والأجانب لتأدية صلاة التراويح.

واستقبل المسجد مساء اليوم الجمعة، احتفال وزارة الأوقاف بذكرى انتصارات العاشر من رمضان بالمسجد بحضور كل من اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة والدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، ومحمود الشريف نقيب الأشراف، والشيخ عبد الهادى القصبى شيخ مشايخ الطرق الصوفية، وعدد من قيادات القوات المسلحة والشرطة وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ.

وحرص المئات من المصلين على حضور الاحتفالية التي أقيمت عقب صلاة العشاء والتراويح وسط أجواء تسودها البهجة والروحانيات الرمضانية.