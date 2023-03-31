السيطرة على حريق محول كهرباء أمام مبنى ماسبيرو

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق اندلع في أحد محولات الكهرباء بمنطقة الإنشاءات أمام مبنى ماسبيرو، وبجوار فندق رمسيس هيلتون، بمحيط ميدان التحرير بالقاهرة، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلًاغا يفيد بانفجار محول كهرباء بمنطقة الإنشاءات المتواجدة أمام مبنى ماسبيرو، وعلى الفور انتقلت قوة من غرفة الحماية المدنية بالقاهرة، وتم الدفع بسيارتي إطفاء، وفرض كردون أمني حول منطقة اندلاع النيران.

وبذلت قوات الحماية المدنية، جهودًا مضنية، حتى تمكنت من السيطرة على الحريق، قبل امتداده.