مادلين طبر: «الست لو لبست كيس هتتعرض للتحرش»

كشفت الفنانة مادلين طبر، حقيقة ما أثير حول إضرابها عن الزواج، وعلقت: "لم اعتزل الغرام".

اعتزال الزواج

وأكدت خلال لقائها ببرنامج "خط أحمر" مع الإعلامي محمد موسى، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أنها خضعت لعمليات التجميل من أجل المحافظة على شكلها وليس لتغيير ملامحها.

الفن للتسلية والمتعة

وتابعت:"الفن برئ من تحرش الرجال بالمرأة، الفن يؤثر سلباً وإيجاباً ولكن ليست بهذه الدرجة، والفن للتسلية والمتعة أولاً، ويمكن أن تثقفك على هامش الغرض الأساسي".

واستكملت:" زهقتونا.. الست حرة تلبس اللي هي عايزاه والراجل يغض بصره، الست لو لبست كيس هتتعرض للتحرش والاغتصاب، هناك خلل في تربية الرجل منذ النشء".