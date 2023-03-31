محمد حجازي: الأزمة الروسية الأوكرانية حرب عالمية هادئة

قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن بعض الدول الأوروبية تسعى إلى الخروج والابتعاد عن الاتحاد الأوروبي، والتي تحرص على اقتصادها مستقلًا ومن بينها ألمانيا.

الأزمة الروسية الأوكرانية

وأكد “حجازي”، خلال لقائه ببرنامج "ثم ماذا حدث" المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الحرب الروسية الأوكرانية الحالية بمثابة حرب عالمية هادئة، وذلك لأن هذه الحرب تمتلك عناصر شاملة، بالرغم من ادعاءات الدول الكبرى الوقوف على الحياد في الأزمة الروسية الأوكرانية إلا أن هذا الأمر ليس صحيح على الإطلاق.

العقوبات الغربية

وأضاف أنه لا أحد يعرف كيفية انتهاء الحرب الروسية الأوكرانية على الإطلاق، مشيراً إلى أن فرض العقوبات على روسيا من قبل الغرب أمر مؤلم للغاية ويؤثر على باقي دول العالم.