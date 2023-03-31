اجتماعات وقرارات.. «التضامن» تناقش العديد من الأحداث خلال الأسبوع

استعرضت وزارة التضامن، الأنشطة والأحداث التى قامت بها نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال الفترة من 24 مارس إلى 30 مارس 2023 فى التقرير التالي:-

السبت 25 مارس

- للعام الثالث على التوالي، التضامن الاجتماعى تُعلن عن استمرار العمل بمرصد الدراما الاجتماعية لرصد القضايا المجتمعية الخاصة بالطفل والمرأة والأسرة تحت مظلة ببرنامج "وعي" لمتابعة دراما رمضان لعام 2023.

الأحد 26 مارس

- أبوالغيط أمين عام جامعة الدول العربية، ووالي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لمكافحة الإدمان والتعاطي، ووزيرة التضامن الاجتماعي يطلقون أول خطة عربية للوقاية والحد من أخطار المخدرات لتعزيز التعاون العربي في هذا الشأن.

- التضامن الاجتماعي تتوسع في خدمات أسر حلايب وشلاتين، وتنسق مع المختصين بمجلس الوزراء في الإعداد لحملة مكثفة من الدعم النقدي والغذائي ومشروعات تمكين اقتصادي للأسر الأولى بالرعاية.

الإثنين 27 مارس

- وزيرة التضامن الاجتماعي تعلن عن تقدم 22 ألف مواطن ومواطنة لطلب حج الجمعيات الأهلية لموسم 1444هـ- 2023م، وإجراء القرعة الإلكترونية خلال النصف الأول من إبريل المقبل.. والقباج تُصرح: انتهينا من كافة التعاقدات مع الجانب السعودي ومفاوضات ناجحة للحصول على خدمات ممتازة بأسعار اقتصادية.

- التضامن الاجتماعي، بالشراكة مع الأوقاف، يتابعون عملية توزيع 1,5 مليون كرتونة غذاء للأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان المعظم، والتعاون يمتد في صكوك الأضاحي في إطار حرص الوزارتين على السماهمة في التأمين الغذائي للفئات الأولى بالرعاية.

- برنامج الألف يوم الأولى يصل إلى 63 ألف طفل تم استخراج بطاقات متابعة صحية لهم بالشراكة مع وزارة الصحة والسكان، والأمهات تحضرن جلسات التوعية وكشوفات الصحة الإنجابية.

الثلاثاء 28 مارس

- وحدات التضامن الاجتماعى بالجامعات تكثف نشاطها وتنفذ ورشة للمشروعات الصغيرة بكفر الشيخ، وورشة للصحة النفسية بجامعة بنها، وأخرى حول الإبتزاز الإلكترونى بجامعة قناة السويس.

- التضامن الاجتماعي تتعاون مع التموين والتجارة الداخلية في استكمال استخراج بطاقات الدعم الغذائي ودعم الخبز للأسر المستفيدة من برنامجي "تكافل وكرامة".

الأربعاء 29 مارس

- في إطار جهود وزارة التضامن الاجتماعي لمكافحة عمالة الأطفال، تم الانتهاء من تنفيذ برنامج "صرخة" بمركز مكافحة عمل الأطفال بالأسمرات بمشاركة 200 طفل عامل وأنشطة تعليمية وتوعوية وفنية لتوعية الأطفال.

- التضامن الاجتماعي تنتهي من المراجعة النهائية لاستراتيجية الرعاية البديلة بعد إضافة تعليقات جميع الجهات الشريك، استعداداً لإطلاقها في أثناء الربع الثاني من عام 2023.

الخميس 30 مارس

- في إطار تنفبذ مبادرة "قرية بلا فقر"، برنامج فرصة للتمكين الاقتصادى يقوم بتسليم أدوات الإنتاج للمستفيدين ببعض قرى المنوفبة في إطار دعم الأسر الأولى بالرعاية ومستفيدى تكافل وكرامة.

- لقاء تعاون بين المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية وكلية الصيدلة بجامعة الأزهر لبحث سبل التعاون والشراكة بين الجانبين في مجالات البحث العلمي والتعليم الأكاديمي والتدريب.

- فعاليات مكثفة بمديريات التضامن الاجتماعى فى شهر رمضان الكريم: إفطار جماعي لذوي الإعاقة بالوادي الجديد، وأجواء رمضانية بدور الرعاية بالمنيا، ومواد غذائية للأولى بالرعاية على مستوى جميع المحافظات.

- معرض ديارنا بمول العرب يستمر بنجاح في أسبوعه الثاني على التوالي وإقبال من الزائرين على المنتجات المتميزة من العبايات الرمضانية بتصميماتها المتفردة والمعرض يستقبل زائريه حتى 20 من أبريل القادم.