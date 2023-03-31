الجمعة 31 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني الحاسمة والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

مباراة الاهلى والهلال
مباراة الاهلى والهلال

موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا الحاسمة والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع، هو ما يشغل اهتمامات جماهير المارد الأحمر، كون المباراة تحدد بصفة رسمية صاحب التذكرة الثانية، والذي يصاحب صن داونز الجنوب إفريقي للدور ربع النهائي.

يبحث الأهلي عن تحقيق الفوز لتعويض خسارته أمام الهلال في مباراة الجولة الثانية بملعب الجوهرة الزرقاء، بالإضافة لانتزاع تذكرة التأهل للدور ربع النهائي ببطولة دوري الأبطال.

ترتيب مجموعة الأهلي قبل مواجهة الهلال السوداني

  1. صن داونز الجنوب إفريقي برصيد 11 نقطة.
  2. الهلال السوداني برصيد 10نقاط.
  3. الأهلي المصري برصيد 7 نقاط.
  4. القطن الكاميروني برصيد 0 نقطة.

ويحتاج الأهلى لتحقيق الفوز بهدف نظيف للصعود لربع النهائي لبطولة دوري الأبطال، فيما يحتاج الهلال للفوز أو التعادل أو الخسارة بفارق هدف بشرط التسجيل لحرمان الأهلي من الصعود، ومصاحبة صن داونز للدور التالي.

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موعد مباراة الأهلي والهلال والقنوات الناقلة ومعلق المباراة

يحتضن ستاد القاهرة الدولي في تمام التاسعة من مساء غدًا السبت مباراة الأهلي والهلال السوداني في الجولة السادسة والأخيرة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، ويؤازر الأهلي في مباراته أمام الهلال 50 ألف متفرج.

وتنقل قنوات “بي إن سبورتس” مباراة الأهلي والهلال على الهواء مباشرة لكونها الناقل الحصري للبطولة، ويعلق على المباراة التونسي عصام الشوالي، كما تنقل قناة تايم سبورت المباراة على التردد الأرضي.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الهلال السوداني في دوري الأبطال

استقر السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للاهلى على التشكيل الذي ينوي الاعتماد عليه في مواجهة الهلال السوداني، بعدما اطمئن على جاهزية لاعبيه العائدين من المشاركة مع منتخبات بلادهم في الأجندة الدولية.

تشكيل الأهلي أمام الهلال

  • محمد الشناوي في حراسة المرمى.
  • علي معلول ورامي ربيعة ومحمد عبدالمنعم ومحمد هاني في الدفاع.
  • حمدي فتحى وعمرو السولية وأحمد قندوسي في وسط الملعب.
  • بيرسي تاو وأحمد عبدالقادر وكهربا في الهجوم.

 

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