الجمعة 31 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بسبب كلب.. ضبط متهم بترويع الأهالي في مدينة نصر

كلب
كلب

نجحت أجهزة الأمن في ضبط شخص بتهمة ترويع الأهالي بكلب في مدينة نصر، وذلك عقب تداول منشور عبر عدد من المواقع الإخبارية يتضمن استغاثة أهالي إحدى المجمعات السكنية بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة من قيام أحد الأشخاص بتربية كلب يقوم بترويع المواطنين داخل إحدى المجمعات السكنية بالقاهرة وتهديد الأطفال. 

وبالانتقال والفحص تم التقابل مع (مالك الكلب المشار إليه– مقيم بالمجمع السكنى محل البلاغ) وأقر بقيامه بتربية الكلب داخل الحديقة الملحقة بمسكنه، وأضاف بأنه غير مرخص. 

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة تم إيداع الكلب بإحدى الجهات البيطرية المختصة لعدم وجود ترخيص للكلب، وقام مالك الكلب بتوقيع تنازل عنه لتلك الجهة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إتخاذ الإجراءات القانونية الإجراءات القانونية اللازمة المواقع الإخبارية الجهات المختصة ترويع المواطنين جهات المختصة تربية الكلب بمدينة نصر

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وائل لطفي

بعد الفاصل

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