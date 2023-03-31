الجمعة 31 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

ضخ 50 طن أرز بالمعارض في دمياط

اهلا رمضان
اهلا رمضان

حررت مديرية التموين بدمياط، ٢٣٤ محضرا تموينيا متنوعا خلال أسبوع، منها عدد ٣٨ مخالفة مخابز بلدية لإنتاج خبز ناقص الوزن أو غير مطابق للمواصفات، بالإضافة إلى عدد ١٩٤ محضرا يتعلق بالأسواق والمحالّ العامة لعدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأزيد عن السعر الرسمي والغش التجاري والتدليس للعرض للبيع سلع غذائية منتهية الصلاحية.

 وجرى التحفظ على مضبوطات ٤٧ كجم لحوم و٢٧ كجم جمبري لا تصلح للاستهلاك الآدمي، والعرض على النيابة العامة للتصرف على ذمة المحضر الخاص رقم ٩٤٣١ جنح كفر سعد، يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط بتكثيف الرقابة على الأسواق والمحالّ العامة لمحاربة الجشع والتدليس والمغالاة في الأسعار وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة.

وقامت المديرية بضخ كمية 50 طن أرز فاخر بسعر ١٥ جنيها بجميع معارض "أهلا رمضان" المنتشرة بجميع مدن المحافظة خلال أسبوع مساهمة في رفع الأعباء عن المواطنين.

FB_IMG_1680263871607
FB_IMG_1680263871607
استهلاك الأدمي احتكار السلع الأسواق والمحلات القابضة للصناعات الغش التجاري المخابز البلدية المدعمة المخابز البلدية إنتاج خبز ناقص الوزن تموين دمياط تكثيف الرقابة

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

الأكثر قراءة

بالأسماء.. 15 مصابًا في حادث تصادم بطريق الإسكندرية مطروح

«التايم» تكشف خطط التصعيد الأمنى فى أمريكا بعد توجيه اتهام جديد لترامب

ضخ 50 طن أرز بالمعارض في دمياط

وزير الرى: طوارئ لضمان مناسيب الترع والمصارف خلال فترة أقصى الاحتياجات

ضبط المتهمين بقتل مسجل خطر وإصابة آخر فى بركة السبع

ضبط 69 سلاحًا ناريًا و290 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شيماء دهب

اللغة النوبية.. كلمة السر فى حرب أكتوبر

القس رأفت رؤوف الجاولي

ما معنى الصوم؟

مدحت بشاى

هوية الطفل.. وبناء المعرفة

عبد الرحيم طايع

السير باتجاه مى نورالشريف

أحمد عاطف

من الكتيبة 101

د. محمد عفيفي

أبوالحسن الندوى «1-2»

محمد عبدالناصر

نظرية المؤامرة فى دراما رمضان

محمد المعتصم

الراديو بيضحك فى رمضان

صور

الإفطار السنوي للأزهر الشريف

أداء صلاة التراويح فى مسجد عمرو بن العاص اليوم 7 رمضان 1444

أبطال الساق الواحدة يواصلون تدريباتهم استعدادًا لدورى المبتورين والمشاركة فى بطولة كأس الأمم الإفريقية بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يفرض إغلاقًا على الضفة الغربية ومعابر غزة خلال عيد الفصح

إسرائيل تنظر الموافقة على تعيين قنصل عام لدى إسطنبول.. الأحد

وزير الخارجية الإسرائيلى: إيران لا تشكل خطرًا علينا فقط