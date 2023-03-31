ضخ 50 طن أرز بالمعارض في دمياط

حررت مديرية التموين بدمياط، ٢٣٤ محضرا تموينيا متنوعا خلال أسبوع، منها عدد ٣٨ مخالفة مخابز بلدية لإنتاج خبز ناقص الوزن أو غير مطابق للمواصفات، بالإضافة إلى عدد ١٩٤ محضرا يتعلق بالأسواق والمحالّ العامة لعدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأزيد عن السعر الرسمي والغش التجاري والتدليس للعرض للبيع سلع غذائية منتهية الصلاحية.

وجرى التحفظ على مضبوطات ٤٧ كجم لحوم و٢٧ كجم جمبري لا تصلح للاستهلاك الآدمي، والعرض على النيابة العامة للتصرف على ذمة المحضر الخاص رقم ٩٤٣١ جنح كفر سعد، يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط بتكثيف الرقابة على الأسواق والمحالّ العامة لمحاربة الجشع والتدليس والمغالاة في الأسعار وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة.

وقامت المديرية بضخ كمية 50 طن أرز فاخر بسعر ١٥ جنيها بجميع معارض "أهلا رمضان" المنتشرة بجميع مدن المحافظة خلال أسبوع مساهمة في رفع الأعباء عن المواطنين.