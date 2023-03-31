ساكا يتفوق على صلاح.. ويفوز بجائزة لاعب الشهر فى الدورى الإنجليزى

فاز بوكايو ساكا جناح أرسنال بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي "بريميرليج"، عن شهر مارس.

وحصد ساكا الجائزة بعدما قاد أرسنال لتحقيق 4 انتصارات في 4 مباريات ببطولة الدوري الإنجليزي، حيث سجل 3 أهداف وصنع هدفين، مساهمًا في تعزيز فريقه لصدارة جدول ترتيب المسابقة.

وتفوق بوكايو ساكا على 5 من المرشحين، على رأسهم محمد صلاح جناح فريق ليفربول، الذي سجل أيضًا 3 أهداف وصنع هدفين، وقاد فريقه لانتصار كاسح على مانشستر يونايتد بسبعة أهداف دون مقابل.

وتفوق بوكايو ساكا أيضًا على كل من:

- لياندرو تروسارد (أرسنال)

- ألكسندر إيساك (نيوكاسل يونايتد)

- تيرون مينجز (أستون فيلا)

- أليكسيس ماك إليستر (برايتون)

المرشحون لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي خلال شهر مارس

وجاء اللاعبون المرشحون لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي خلال شهر مارس، على النحو التالي:

- محمد صلاح (ليفربول)

- بوكايو ساكا (أرسنال)

- لياندرو تروسار (أرسنال)

- ألكسندر إيساك (نيوكاسل يونايتد)

- تيرون مينجز (أستون فيلا)

- أليكسيس ماك إليستر (برايتون)

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن نادي أرسنال سيعرض على بوكايو ساكا أحد أعلى الرواتب في تاريخ النادي من أجل تجديد عقده مع الفريق.

وأشارت الصحيفة إلى أن بوكايو ساكا بموجب عقد أرسنال الجديد، سيكسب ما يقرب من 15 مليون جنيه إسترليني في الموسم الواحد.

وشددت الصحيفة على أن ساكا وافق الشهر الماضي، بشكل مبدئي، على توقيع عقد جديد طويل المدى مع أرسنال.

وأضاف التقرير أن ساكا سيكسب راتبًا ومكافآت ومدفوعات أخرى، تقارب مبلغ 15 مليون جنيه إسترليني في الموسم، ليرتفع أجره الأسبوعي إلى حوالي 300 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، كأعلى راتب تقاضيًا للأجور في الفريق.

وأردفت الصحيفة أن ساكا البالغ من العمر 21 عامًا حظى باهتمام عدد من الفرق الكبرى على رأسها مانشستر سيتي، من أجل ضمه، خاصة أن عقده الحالي ينتهي مع أرسنال بنهاية الموسم، إلا أن النادي اللندني قطع الطريق أمام تلك الأندية، بتوصله لاتفاق مبدئي مع اللاعب، الذي أظهر رغبته في البقاء في صفوف "الجانرز"، بعدما اقتنع بمستقبل النادي وتوجهاته تحت قيادة الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني للفريق.

وتُقدر قيمة ساكا التسويقية مبلغ 110 ملايين يورو، بعدما أصبح أحد أهم اللاعبين في تشكيل منتخب إنجلترا، وفريق أرسنال.

وسجل بوكايو ساكا 13 هدفًا وصنع 10 أخرى في 38 مباراة مع فريقه أرسنال هذا الموسم بمختلف المسابقات، حيث يقودهم لتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، والاقتراب من التواجد في دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ موسم 2016-2017.