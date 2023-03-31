البابا فرنسيس يعتمد انتخاب سينودس الكاثوليكية مطراني لإيبارشيتي القوصية والإسماعيلية

اعتمد قداسة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان اليوم 31 مارس 2023 انتخاب سينودس الكنيسة القبطيّة الكاثوليكيّة للأب توماس وليم مطرانا لإيبارشية القوصيّة باسم الأنبا مرقس.

ونشرت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، السيرة الذاتية للأب توماس وليم بعد انتخابه مطرانًا للقوصية:-

- السيرة الذاتية للأب توماس وليم

تاريخ الميلاد: 19 فبراير 1971

محل الميلاد: أسيوط - مصر

الجنسيّة: مصري - استرالي

الإيبارشية التابع لها: أسيوط

تاريخ السيامة الكهنوتيّة: 27 يونيو 2002

حصل على بكالوريوس خدمة اجتماعيّة من جامعة أسيوط في عام 1993.

درس الفلسفة في إكليريكيّة القديس لاون بالمعادي.

عُيّن كاهن لرعيّة السيدة العذراء بالنخيلة - أسيوط لمدة 3 أعوام.

عُيّن كاهن لرعيّة الأقباط الكاثوليك بملبورن - استراليا لمدة 5 أعوام.

عُيّن كاهن لرعيّة الأقباط الكاثوليك بسدني - استراليا لمدة عام.

يشغل الآن منصب مدير عام مكتب التنمية الإيبارشي بأسيوط.

نال الدكتوراة الفخريّة " Honoris Causa " من مركز الأمم المتحدة للسلام العالميّ.

قام بتأسيس بيت عنيا المخصص للرياضات الروحيّة بمدينة أسيوط الجديدة

كما اعتمد قداسة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان اليوم انتخاب سينودس الكنيسة القبطيّة الكاثوليكيّة للأب متى شفيق مطرانًا لإيبارشية الإسماعيلية باسم الأنبا بولا.

ونشرت الكنيسة الكاثوليكية بمصر، السيرة الذاتية للاب متي شفيق وذلك بعد انتخابه مطرانًا للإسماعيلية



- السيرة الذاتية للأب متى شفيق





تاريخ الميلاد: 19 فبراير 1971

محل الميلاد: أسيوط - مصر

الجنسيّة: مصري - استرالي

الإيبارشية التابع لها: أسيوط

تاريخ السيامة الكهنوتيّة: 27 يونيو 2002