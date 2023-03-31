الجمعة 31 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

كولر يحدد ملامح تشكيل الأهلى لمواجهة الهلال السودانى

مران الأهلي
مران الأهلي

يدخل الفريق الأول بالنادي الأهلي، معسكرا مغلقا مساء اليوم الجمعة عقب المران الأخير على ملعب مختار التتش، استعداداً لمواجهة الهلال السوداني، غداً السبت، ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات الإفريقي على استاد القاهرة.

ويختار السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول، قائمة اللاعبين التي ستدخل المعسكر المغلق وتشهد استمرار غياب أيمن أشرف والبرازيلي برونو سافيو ومحمد فخري بناء على قرار المدرب، بينما يخضع الثنائي محمود متولي وياسر إبراهيم إلي فحص طبي علي هامش المران لتحديد موقفيهما من الدخول للقائمة.

ويحدد كولر، خلال المران، ملامح تشكيل الأهلي لمواجهة الهلال بعد حصوله على تقرير شامل من التونسي ياسين الميكاري، محلل أداء الفيديو، لكل نقاط القوة والضعف للمنافس.

ومن المقرر أن يكون التشكيل نفس المجموعة التي خاضت مباراة القطن الكاميروني مع بعض التعديلات في خط الهجوم.

وطالب المدير الفني  اللاعبين ضرورة غلق ملف مباريات المنتخب المصري وعدم انشغال البعض من عدم اللعب أمام مالاوي أو زامبيا أهم شىء تركيزنا في كيفية تخطي عقبة الهلال السوداني.

وشدد كولر، خلال جلسته، أن الأجواء كلها مهيأة لنا من أجل الفوز وتعويض خسارتنا في الخرطوم وتأكيد صعودنا إلي دور الثمانية.

وأكد السويسري ثقته في إمكانات اللاعبين وقدرة أي لاعب علي المشاركة في المباراة.

مران الأهلى.. رباعى الفريق ينتظم فى التدريبات.. وكولر يحاضر اللاعبين

كان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أدى مرانه مساء أمس على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة الهلال السوداني المقرر لها التاسعة مساء غد السبت على استاد القاهرة، في ختام منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، للحديث في كافة الجوانب الفنية والخططية.

وعقب المحاضرة خاض الفريق فقرة إحماء قبل تدريبات الكرة، التي حرص خلالها الجهاز الفني على تطبيق العديد من الجوانب الخططية.

وانتظم رباعي الفريق محمد الشناوي وعلي معلول ومحمد هاني ومحمد عبدالمنعم، في المران الجماعي اليوم، بعدما اكتفوا، أمس، بجلسات استشفائية في الجيم والمشاركة في جزء من التدريبات الجماعية، ضمن البرنامج التدريبي المحدد لهم من الجهاز الفني، بعد عودتهم إلى القاهرة وانتهاء الأجندة الدولية.

وأدى ثلاثي حراس المرمى محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى مخلوف تدريباتهم، تحت إشراف ميشيل يانكون، مدرب الحراس، قبل مشاركتهم في تدريبات الكرة.

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الثانية بدور المجموعات، والتي تضم معه كلا من صن داونز الجنوب إفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني.

مران الأهلي السويسري مارسيل كولر الهلال السوداني دور المجموعات ستاد القاهرة الدولي

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