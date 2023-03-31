بحضور فاروق حسنى.. حفل جائزة «آدم حنين» للنحت فى مركز الهناجر اليوم

يشهد مركز الهناجر للفنون، بساحة دار الأوبرا المصرية بأرض الجزيرة، في الثامنة من مساء اليوم الجمعة، حفل توزيع جوائز الدورة السابعة لمسابقة النحت للشباب، والتي نظمتها مؤسسة آدم حنين للفن التشكيلي.

يتزامن الحفل مع ذكرى ميلاد الفنان آدم حنين، والذي ولد في مثل هذا اليوم من العام 1929، في القاهرة لأسرة تعمل بصناعة الحلي.

ويتضمن حفل توزيع جوائز الدورة السابعة لمسابقة النحت للشباب، والتي نظمتها مؤسسة آدم حنين للفن التشكيلي، افتتاح المعرض الجماعي لأعمال الفنانين التي وصلت إلى التصفيات النهائية.

كما يتضمن برنامج الحفل عرض فيلم يوثق إنجازات مؤسسة آدم حنين للفن التشكيلي بالإضافة إلى فقرة موسيقية تقدمها فرقة “أكوردونيلا”، بقيادة عازف الأوكورديون رفيق جمال مع عازف الدرامز أحمد عادل وعازف الجيتار دانيال جوزيف.

ثم يلقي كلا من: الفنان جمال حسني مستشار المؤسسة للعلاقات الخارجية، والدكتور عصام درويش رئيس مجلس أمناء المؤسسة كلماتهما. ويتم توزيع شهادات التقدير على المشاركين في معرض الجائزة ويفتتح المعرض الفنان الكبير فاروق حسني بقاعة آدم حنين بمركز الهناجر.

ــ الفنانون المشاركون في المعرض الجماعي

ويضم المعرض الجماعي أعمال كلا من: الفنانين: أحمد سعيد جلال هيكل، أحمد مصطفى عباس، آية صلاح الدين طه، إيمان بركات، أيمن مصطفى حسين أبوكزيم، باهر جميل معزوز، بيتر إساف أسخرون، تسنيم محمد عياد ركابي، رحاب علاء الدين يوسف النواوي، ريم ياسر الحفناوي، ريهام محمود أبوالعزم، سارة سمير إسحق موسى، سعيد منصور سلمى عباس، سمر مجدي، سهيلة هشام النويشي، سوسنا سامح ألبرت، عبدالرحمن علاء محمود العجوز، عصام الدين طه أحمد محمد عشماوي، كريم عادل سليم عبدالجواد، ماجدة أحمد، محمد عزت سيد محمد، محمود سامي كشك، مروة مجدي عيد عبدالغني، مروة يسري ذكي، مريم ماهر، مصطفى أيمن مصطفى، مصطفى محمد المغاوري رواش، منة أحمد إسكندراني، منة عادل، منة مسعد عبدالرزاق عبدالحليم، ميرنا إسحاق بارح أرمانيوس، ميرنا وائل محمد، يسون مصطفى عبداللطيف الزربة، ندى أحمد محمود عاشور، ندى رءوف عياد، نسمة طلعت محمد فراج، هدير مجدي محي الدين، هند عشري، وئام علي عمر محمد، يارا خالد أحمد سيد.