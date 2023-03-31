الجمعة 31 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مران الأهلى| ديانج يشارك فى التدريبات الجماعية وبرنامج استشفائى لـ«تاو»

أليو ديانج
أليو ديانج

شارك أليو ديانج، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي، الذي أقيم مساء الخميس، على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة الهلال السوداني المقرر لها التاسعة مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الأخيرة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

 

فيما خاض بيرسي تاو لاعب الفريق تدريبات استشفائية على هامش المران، بعد عودته إلى القاهرة، حيث قام بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات، للتخلص من أي إجهاد عضلي وتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية.

 

وواصل الأهلي تدريباته اليوم والتي اشتملت على جزء بدني وتدريبات الكرة، التي حرص خلالها الجهاز الفني للفريق على تطبيق العديد من الجوانب الفنية والخططية.

 

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الثانية بدور المجموعات، والتي تضم معه كلا من صن داونز الجنوب إفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني.

أليو ديانج الاهلى الجنوب إفريقي بيرسي تاو مران الأهلي الهلال السوداني

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