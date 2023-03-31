«سفراء دولة التلاوة».. قراءات خاشعة من مساجد البرازيل والكونغو وأستراليا

”تحت عنوان "سفراء دولة التلاوة".. عرضت قناة “الناس” لقطات من إقامة شعائر الصلاة في عدد من دول العالم المختلفة، بأصوات القراء والأئمة المبتعثين من قبل وزارة الأوقاف إلى دول العالم المختلفة لإحياء الليالى الرمضانية وإقامة الصلاة وتعليم سكان هذه الدول تعاليم الدين الوسطى.

ونقلت قناة “الناس”، شعائر الصلاة، بتلاوات خاشعة للقراء والعلماء المصريين، منهم القراء الشيخ خالد رجب عبداللطيف، ساو باولو- البرازيل، والشيخ محمد منجود الشرقاوي - فوز دو إيغواسو – البرازيل، والشيخ شريف عامر عبد الفتاح برازفيل – الكونغو، محمود كمال النجار حافظ آباد- باكستان، والشيخ أيمن حجازي باراماتا- أستراليا.

سفراء دولة التلاوة

وتنقل قناة "الناس"، تحت شعار "سفراء دولة التلاوة"، طوال شهر رمضان شعائر الصلاة من مختلف دول العالم بأصوات مصرية من المبتعثين من القراء والأئمة، إلى دول العالم المختلفة من وزارة الأوقاف المصرية.