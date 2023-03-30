الخميس 30 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

فابريزيو رومانو: يوفنتوس يبدأ مفاوضات تجديد عقد دي ماريا

آنخيل دي ماريا
آنخيل دي ماريا

بدأ نادي يوفنتوس الإيطالي مفاوضاته مع لاعبه الأرجنتيني آنخيل دي ماريا، لتمديد عقده مع الفريق، خلال الموسم الجاري.

ويلعب آنخيل دي ماريا مع فريق يوفنتوس منذ بداية الموسم الجاري، عقب رحيله عن باريس سان جيرمان بعد انتهاء تعاقده مع النادي.

ووفقًا لما ذكره فابريزيو رومانو، صحفي سكاي سبورتس المختص بالانتقالات، فإن المفاوضات بدأت بالفعل بين الطرفين من أجل تمديد عقد دي ماريا.

ولعب دي ماريا 24 مباراة بقميص فريق يوفنتوس منذ انطلاق الموسم الجاري، وسجل 8 أهداف وصنع 7 لزملائه في الفريق.

وأشار إلى أن هناك فصل جديد من المفاوضات سيبدأ بين الطرفين خلال الشهر المقبل.

وينتهي عقد دي ماريا مع يوفنتوس بنهاية الموسم الجاري، وهو ما يجعله حرًا في الوقت الحالي للتوقيع لأي نادٍ.

ويحتل يوفنتوس المركز السابع في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 41 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن أتالانتا صاحب المركز السادس برصيد 45 نقطة.

وبدأ دي ماريا مسيرته ضمن صفوف فريق روساريو سنترال للشباب، وصعد للفريق الأول بالنادي في صيف 2006، وفي الصيف التالي انتقل لنادي بنفيكا البرتغالي ولعب 3 سنوات ضمن صفوفه قبل أن يخطف أنظار ريال مدريد وينتقل له في صيف 2010 ولعب 4 سنوات مع الفريق الملكي ثم انتقل لمانشستر يونايتد، ورحل عنه بعد عام واحد فقط لصفوف باريس سان جيرمان في 2015، واستمر مع النادي 7 سنوات قبل رحيله في صفقة انتقال حر ثم انضمامه ليوفنتوس.

ولعب دي ماريا 295 مباراة لباريس سان جيرمان وهو أكثر الأندية التي مثلها خلال مسيرته، وسجل 93 هدفًا وصنع 119، ويأتي خلفه ريال مدريد ولعب له 190 مباراة وسجل 36 هدفًا وصنع 85 لزملائه، من أصل 701 مباراة لعبها لكل الأندية التي مثلها وسجل 162 هدفًا وصنع 251 لزملائه.

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