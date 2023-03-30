الخميس 30 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

بعد قليل.. الحلقة الثامنة من مسلسل الكتيبة 101 مفاجآت بعد ضبط الإرهابي عيد ومحاولات الوصول للقيادات

الكتيبة 101
الكتيبة 101

تبدأ بعد قليل أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل الكتيلة 101 الذي يحظى بنسب مرتفعة من المشاهدة من قبل المتابعين وهو ما يدله احتلال حلقاته "التريند" يومًا بعد يوم.

الحلقة الثامنة من مسلسل الكتيبة 101

من المتوقع حدوث الكثير من الأحداث من بينها كشف مصير الإرهابي عيد زوج الفتاة الحامل التي استنجدت بطبيبة مستشفى سيناء منه والذي استطاعت القوات المصرية بحيلة ذكية منه ضبطه والقبض عليه لتنتهي على ذلك أحداث الحلقة السابعة.

يذكر أن الحلقة السابعة من مسلسل الكتيبة 101 كانت قد شهدت كذلك قيام القوات المصرية عددًا من المداهمات على المزارع التي يختبئ بها الإرهابيون بسيناء، و شهدت أحداثها القبض على عدد كبير من التكفيريين والإرهابيين ولكن لم تقبض على الإرهابيين الفارين الشهيرين بأبوبراء وأبو أسامة، وهو من المنتظر أن يتم القبض عليهم في الحلقات التالية.

وشهدت الحلقة السابعة كذلك من مسلسل الكتيبة 101 حلم الفنان عمرو يوسف الضابط نور صلاح، بالشهيد سالم نجل الشيخ موسى الفنان خالد الصاوي، إذ طالبه بتوصيل رسالة إلى والده للحفاظ على ابنه الصغير موسى، كما طالب من الضابط نور صلاح، أن يعتني بصديقه الضابط إسلام وذلك في إشارة له لاستشهاد الأخير.

مسلسل «الكتيبة 101» الحلقة 8 .. موعد العرض والقنوات الناقلة

ويقدم مسلسل الكتيبة 101 بطولات هذه الكتيبة وما قدمه رجالها البواسل من أجل الوطن، في التصدي للعناصر التكفيرية في كل من العريش وسيناء، وتعتبر الكتيبة 101 هي تلك التي تقع في أخطر البؤر الشاهدة على  تمركز الإرهاب في مصر وهي "سيناء".

ومسلسل الكتيبة 101 يضم قائمة طويلة من النجوم على رأسهم عمرو يوسف، آسر ياسين، وكذلك الفنانين فتحى عبد الوهاب، خالد الصاوي، أحمد صلاح حسني، وفاء عامر، عمرو وهبة، عارفة عبد الرسول، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة، ومن إنتاج شركة سينرجي ويعرض في الساعة 8 و45 دقيقة.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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