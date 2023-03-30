وزير الرياضة يهنئ مواهب مصر بالتألق في بطولة العالم لرفع الأثقال بألبانيا

هنأ وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، أبطال المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي والمنتخب المصري لرفع الأثقال، بتحقيق ميدالية فضية وأخرى برونزية جديدة، ببطولة العالم للشباب لرفع الأثقال تحت 17 سنة والمقامة حاليًا في دولة ألبانيا، خلال الفترة من 25 مارس وحتى 1 أبريل المقبل.

وأشار وزير الشباب والرياضة -في تصريحات صحفية مساء اليوم- إلى استمرار الوزارة في دعم برامج ورعاية الأبطال الرياضيين تماشياً مع رؤية الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تشهد العديد من الإنجازات، والرقي على مستوى مختلف القطاعات.

وحققت لاعبات منتخب مصر لرفع الأثقال و المشروع القومي للموهبة بوزارة الشباب والرياضة، ميدالية ذهبية وفضيتين وبرونزية؛ حيث توجت البطلة المصرية رحمة أحمد لاعبة منتخب مصر لرفع الأثقال و المشروع القومي للموهبة بوزارة الشباب والرياضة، الميدالية الذهبية في منافسات الكلين والنطر برفع ثقل 122 ك، والميدالية الفضية في المجموع برفع ثقل 221 ك، وحققت أيضًا رحمة أحمد، الميدالية الفضية في منافسات الخطف، بمنافسات وزن 76 كجم برفع ثقل قدره 99 كجم، وأضافت البطلة ريناد محمد حسن مغربي الميدالية البرونزية في منافسات الخطف 91 ك، بفئة وزن 76 كجم.