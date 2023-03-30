الخميس 30 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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توك شو

متى يجوز للطالب الإفطار برمضان وهل نصاب الزكاة يتغير؟.. المفتي يجيب

الدكتور شوقي علام
الدكتور شوقي علام

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن الزكاة تكون إذا اكتمل النصاب، وتكون عبارة عن 2.5% من المال، مؤكدًا أن النصاب يتغير.

وأضاف خلال لقائه في برنامج "كل يوم فتوى"، مع الإعلامي حمدي رزق، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن النصاب قيمته تساوي قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21، وتكون وفقًا لسعر اليوم، مشيرًا إلى أن أسعار الذهب معرضة للارتفاع والانخفاض، فالنصاب يكون متغيرًا في هذه الحالة.

هل يجوز للطالب الإفطار بسبب المذاكرة 

وكشف حكم إفطار الطلاب إذا توافق ذلك مع الامتحان، مؤكدًا أن الامتحانات تكون في الغالب في شهر يوليو وتكون فيها درجة الحرارة مرتفعة، وإذا تزامن معها رمضان وامتحان الطلاب فالصيام يساعد على يقظة العقل، وحيوية الجسد، ولكن البعض يتضرر منه ويرى أنه يتعرض لإرهاق شديد بسبب المذاكرة ممايؤدي لإصابته بالضرر، فنقول له أن يرى نفسه مع الامتحان ويبيت النية للصوم ليلًا ويظل في صيامه إلى أن يرى أنه يشق عليه جدًا وأنه لا يقوى فيفطر وعليه أن يقضي يومه.

وأشار إلى أن رمضان في هذا الوقت ليس محلًا للإفطار من أجل المذاكرة وأنه من الممكن تنظيم الوقت فيه.

مفتى الجمهورية الإفطار إفطار الطلاب الزكاة النصاب النصاب يتغير

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