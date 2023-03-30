الخميس 30 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

موعد أذان المغرب اليوم الخميس 30-3-2023 فى الإسكندرية

الإسكندرية
الإسكندرية

يتأخر موعد أذان المغرب في الاسكندرية عن القاهرة بضعه دقائق لذا تنوه دار الافتاء المصرية بضرورة مراعاة فروق التوقيت من محافظة لأخرى، وتناول طعام الافطار مع موعد أذان المغرب في المحافظة التي قطن بها وعدم الالتزام بأذان المغرب في التليفزيون أو الراديو . 

وتعرض الدستور في التقرير التالي  موعد أذان المغرب اليوم الخميس 30-3-2023 فى الإسكندرية ، وإمساكية رمضان . 

 

أذان المغرب في الاسكندرية 8 رمضان 

وفق إمساكية شهر رمضان يكون موعد أذان المغرب في الاسكندرية في اليوم الثامن من شهر رمضان الموافق 30 مارس 2023 ، في محافظة الاسكندرية 6:18 دقيقة.

أذكار الصباح 8 رمضان الموافق اليوم الخميس 30-3-2023

دعاء اليوم الثامن من رمضان 1444/2023.. وموعد آذان صلاة المغرب

إمساكية رمضان في الاسكندرية 

اليومرمضانميلاديالفجرالظهرالعصرأذان المغربالعشاء
الخميس830 مارس, 202304:28 am12:05 pm03:36 pm06:18 pm07:48 
الجمعة931 مارس, 202304:27 am12:05 pm03:36 pm06:19 pm07:49 pm
السبت1001 أبريل, 202304:25 am12:04 pm03:36 pm06:19 pm07:49 pm
الأحد1102 أبريل, 202304:24 am12:04 pm03:36 pm06:20 pm07:50 pm
الاثنين1203 أبريل, 202304:23 am12:04 pm03:36 pm06:21 pm07:51 pm
الثلاثاء1304 أبريل, 202304:21 am12:03 pm03:36 pm06:21 pm07:51 pm
الأربعاء1405 أبريل, 202304:20 am12:03 pm03:36 pm06:22 pm07:52 pm
الخميس1506 أبريل, 202304:18 am12:03 pm03:36 pm06:23 pm07:53 pm
الجمعة1607 أبريل, 202304:17 am12:03 pm03:36 pm06:23 pm07:53 pm
السبت1708 أبريل, 202304:16 am12:02 pm03:37 pm06:24 pm07:54 pm
الأحد1809 أبريل, 202304:14 am12:02 pm03:37 pm06:25 pm07:55 pm
الاثنين1910 أبريل, 202304:13 am12:02 pm03:37 pm06:25 pm07:55 pm
الثلاثاء2011 أبريل, 202304:12 am12:01 pm03:37 pm06:26 pm07:56 pm
الأربعاء2112 أبريل, 202304:10 am12:01 pm03:37 pm06:27 pm07:57 pm
الخميس2213 أبريل, 202304:09 am12:01 pm03:36 pm06:27 pm07:57 pm
الجمعة2314 أبريل, 202304:07 am12:01 pm03:36 pm06:28 pm07:58 pm
السبت2415 أبريل, 202304:06 am12:00 pm03:36 pm06:28 pm07:58 pm
الأحد2516 أبريل, 202304:05 am12:00 pm03:36 pm06:29 pm07:59 pm
الاثنين2617 أبريل, 202304:03 am12:00 pm03:36 pm06:30 pm08:00 pm
الثلاثاء2718 أبريل, 202304:02 am12:00 pm03:36 pm06:30 pm08:00 pm
الأربعاء2819 أبريل, 202304:01 am12:00 pm03:36 pm06:31 pm08:01 pm
الخميس2920 أبريل, 202303:59 am11:59 am03:36 pm06:32 pm08:02 pm
الجمعة3021 أبريل, 202303:58 am11:59 am03:36 pm06:32 pm08:02 pm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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دعاء الشفع والوتر وعدد ركعاتها وكيفية صلاتها

المغرب أذان المغرب في الاسكندرية اذان المغرب امساكية رمضان إمساكية رمضان في الاسكندرية

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