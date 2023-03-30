موعد أذان المغرب اليوم الخميس 30-3-2023 فى الإسكندرية
يتأخر موعد أذان المغرب في الاسكندرية عن القاهرة بضعه دقائق لذا تنوه دار الافتاء المصرية بضرورة مراعاة فروق التوقيت من محافظة لأخرى، وتناول طعام الافطار مع موعد أذان المغرب في المحافظة التي قطن بها وعدم الالتزام بأذان المغرب في التليفزيون أو الراديو .
وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد أذان المغرب اليوم الخميس 30-3-2023 فى الإسكندرية ، وإمساكية رمضان .
أذان المغرب في الاسكندرية 8 رمضان
وفق إمساكية شهر رمضان يكون موعد أذان المغرب في الاسكندرية في اليوم الثامن من شهر رمضان الموافق 30 مارس 2023 ، في محافظة الاسكندرية 6:18 دقيقة.
إمساكية رمضان في الاسكندرية
|اليوم
|رمضان
|ميلادي
|الفجر
|الظهر
|العصر
|أذان المغرب
|العشاء
|الخميس
|8
|30 مارس, 2023
|04:28 am
|12:05 pm
|03:36 pm
|06:18 pm
|07:48
|الجمعة
|9
|31 مارس, 2023
|04:27 am
|12:05 pm
|03:36 pm
|06:19 pm
|07:49 pm
|السبت
|10
|01 أبريل, 2023
|04:25 am
|12:04 pm
|03:36 pm
|06:19 pm
|07:49 pm
|الأحد
|11
|02 أبريل, 2023
|04:24 am
|12:04 pm
|03:36 pm
|06:20 pm
|07:50 pm
|الاثنين
|12
|03 أبريل, 2023
|04:23 am
|12:04 pm
|03:36 pm
|06:21 pm
|07:51 pm
|الثلاثاء
|13
|04 أبريل, 2023
|04:21 am
|12:03 pm
|03:36 pm
|06:21 pm
|07:51 pm
|الأربعاء
|14
|05 أبريل, 2023
|04:20 am
|12:03 pm
|03:36 pm
|06:22 pm
|07:52 pm
|الخميس
|15
|06 أبريل, 2023
|04:18 am
|12:03 pm
|03:36 pm
|06:23 pm
|07:53 pm
|الجمعة
|16
|07 أبريل, 2023
|04:17 am
|12:03 pm
|03:36 pm
|06:23 pm
|07:53 pm
|السبت
|17
|08 أبريل, 2023
|04:16 am
|12:02 pm
|03:37 pm
|06:24 pm
|07:54 pm
|الأحد
|18
|09 أبريل, 2023
|04:14 am
|12:02 pm
|03:37 pm
|06:25 pm
|07:55 pm
|الاثنين
|19
|10 أبريل, 2023
|04:13 am
|12:02 pm
|03:37 pm
|06:25 pm
|07:55 pm
|الثلاثاء
|20
|11 أبريل, 2023
|04:12 am
|12:01 pm
|03:37 pm
|06:26 pm
|07:56 pm
|الأربعاء
|21
|12 أبريل, 2023
|04:10 am
|12:01 pm
|03:37 pm
|06:27 pm
|07:57 pm
|الخميس
|22
|13 أبريل, 2023
|04:09 am
|12:01 pm
|03:36 pm
|06:27 pm
|07:57 pm
|الجمعة
|23
|14 أبريل, 2023
|04:07 am
|12:01 pm
|03:36 pm
|06:28 pm
|07:58 pm
|السبت
|24
|15 أبريل, 2023
|04:06 am
|12:00 pm
|03:36 pm
|06:28 pm
|07:58 pm
|الأحد
|25
|16 أبريل, 2023
|04:05 am
|12:00 pm
|03:36 pm
|06:29 pm
|07:59 pm
|الاثنين
|26
|17 أبريل, 2023
|04:03 am
|12:00 pm
|03:36 pm
|06:30 pm
|08:00 pm
|الثلاثاء
|27
|18 أبريل, 2023
|04:02 am
|12:00 pm
|03:36 pm
|06:30 pm
|08:00 pm
|الأربعاء
|28
|19 أبريل, 2023
|04:01 am
|12:00 pm
|03:36 pm
|06:31 pm
|08:01 pm
|الخميس
|29
|20 أبريل, 2023
|03:59 am
|11:59 am
|03:36 pm
|06:32 pm
|08:02 pm
|الجمعة
|30
|21 أبريل, 2023
|03:58 am
|11:59 am
|03:36 pm
|06:32 pm
|08:02 pm