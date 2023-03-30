يتأخر موعد أذان المغرب في الاسكندرية عن القاهرة بضعه دقائق لذا تنوه دار الافتاء المصرية بضرورة مراعاة فروق التوقيت من محافظة لأخرى، وتناول طعام الافطار مع موعد أذان المغرب في المحافظة التي قطن بها وعدم الالتزام بأذان المغرب في التليفزيون أو الراديو .

وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد أذان المغرب اليوم الخميس 30-3-2023 فى الإسكندرية ، وإمساكية رمضان .

أذان المغرب في الاسكندرية 8 رمضان

وفق إمساكية شهر رمضان يكون موعد أذان المغرب في الاسكندرية في اليوم الثامن من شهر رمضان الموافق 30 مارس 2023 ، في محافظة الاسكندرية 6:18 دقيقة.

إمساكية رمضان في الاسكندرية