الخميس 30 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزيرا التعليم والتخطيط يتفقدان مدرسة مدينتي للغات

الزيارة
الزيارة

تفقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم، مدرسة مدينتي للغات، إحدى المدارس الوطنية الدولية المتميزة ‎التي يتولى تطويرها صندوق مصر السيادي بالشراكة مع منصة مصر للتعليم؛ ‎وذلك للاطلاع على النموذج التعليمي المطبق بها.

وقال الدكتور رضا حجازي، إن المدرسة تمثل نموذجا للشراكة الفعالة مع القطاع الخاص في تطوير قطاع التعليم، والتي أثبتت بدورها نجاحا كبيرا في التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وأشار الوزير إلى أن المدرسة تعكس ما تقدمه المدارس الوطنية الدولية المتميزة من تعليم عالي الجودة وفقا لأفضل المعايير الدولية وبأسعار معتدلة، والتي من المستهدف التوسع بها خلال المرحلة المقبلة في إطار الاستثمار في قطاع التعليم وفق رؤية القيادة السياسية والخطة الاستراتيجية التي تتبناها الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030؛ من خلال مشروعات استثمارية ترتبط بشكل وثيق بأولويات الدولة المصرية التي ترتكز على الاستثمار في العنصر البشري كمكون أساسي لعملية التنمية الشاملة.

وأشاد بهذا النوع من المدارس التي تقدم نموذجًا تعليميًا متميزًا يحافظ على الهوية الوطنية من خلال دراسة المنهج المصري بما يتوافق مع المعايير العالمية، حيث حازت هذه المدارس على ثقة أولياء الأمور وحققت نجاحات فى ظل الإقبال عليها.

وخلال الجولة التفقدية، شهد الوزيران، نمط التعليم في المدرسة، حيث تفقدا الفصول التعليمية ومعامل التكنولوجيا واللغات والأنشطة وملاعب المدرسة، وجلسات القراءة، كما تفقدا معمل العلوم وناقشا الطلاب في الخطوات المتبعة في التجارب المعملية وعوامل نجاحها.

وتفقد الوزيران أيضا معمل STEM، حيث ناقش وزير التربية والتعليم الطلاب في مشروعاتهم، مؤكدا أهمية أن تتناول هذه المشروعات التحديات التي تواجه الدولة المصرية، كما أكد على أهمية متابعة الطلاب خلال فترة إعداد المشروع للتغلب على أية تحديات يواجهونها.

وشهد الوزيران، خلال الزيارة أيضا عرضا للمجمع التعليمي بالقرية الكونية والذي تم إنشاؤه على مساحة تبلغ حوالي ٥٠ فدانًا، ويضم خمس مدارس تستوعب من ٥ آلاف إلى ١٠ آلاف طالب، حيث ستقوم هذه المدارس بتدريس المناهج المصرية بملامح ومواصفات دولية (أمريكي وبريطاني وفرنسي)، بالإضافة إلى تقديم الخدمات التعليمية المتميزة، وسيتم يتم افتتاح أول ٤ مدارس خلال شهر سبتمبر المقبل.

وجدير بالذكر أن مدرسة مدينتي للغات تضم حوالي ٢٧٠٠ طالب وتبلغ مساحتها ٥٠ ألف متر مربع وقد بدأ تطوير المدرسة عام ٢٠١٨ بالشراكة بين منصة مصر للتعليم وصندوق مصر السيادي وتطبق المدرسة نموذجًا يتوافق مع المعايير العالمية والمنهج المصري.

وتقدم المدارس الوطنية الدولية المتميزة‎ المناهج المصرية بمعايير دولية، وتمنح طلاب المرحلة الثانوية الاختيار ما بين الشهادة الثانوية البريطانية IGCSE أو الدبلومة الأمريكية، بحيث تكون معايير المنهج المصري متسقة مع المناهج الأمريكية أو البريطانية، لتحقيق التكامل للطلاب وذلك من خلال قوة المنهج المصري  والمناهج الإضافية والمهارات الحياتية التي تقدمها هذه المدارس، ليكون خريج هذه المدارس قادر على المنافسة عالميًا.‎

‏‎وقد رافق الدكتور رضا حجازي خلال الجولة من جانب الوزارة الدكتورة شيرين حمدي مستشار الوزير للتطوير الإداري، والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، ومحمد عطية رئيس الإدارة المركزية للتعليم بمصروفات، وأيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، والدكتورة إيمان عبدالله مدير عام إدارة القاهرة الجديدة التعليمية.

إحدى المدارس التربية والتعليم والتعليم التخطيط والتنمية الاقتصادية الاستراتيجية التربية والتعليم والتعليم الفني التخطيط والتنمية التكنولوجيا التطبيقية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم التنمية المستدامة 2030

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وائل لطفي

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