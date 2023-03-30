الخميس 30 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

الأحد.. مجلس النواب يناقش قانون الهيئة العامة للأرصاد الجوية

الدكتور حنفي جبالي.
الدكتور حنفي جبالي.

يواصل مجلس النواب عقد جلساته العامة، الأحد المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

ويناقش المجلس طبقا لجدول أعمال الجلسة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، التعليم والبحث العلمي، الإدارة المحلية، الشئون الدستورية والتشريعية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

ويهدف مشروع القانون إلى الحفاظ على مقدرات الدولة، وتقليل حجم الخسائر الناتجة عن نشر أخبار مغلوطة أو إشاعة بيانات وأخبار غير دقيقة فيما يتعلق بالأرصاد الجوية، ما له أثر سلبي على الاقتصاد.

ويستهدف مشروع القانون حوكمة البنية المؤسسية، وتهيئـة البيئـة التشريعية المواتية لتقديم خدمات الأرصاد الجويـة، بمـا يرتـق بجودتهـا، ويشجع حركـة البحـث العلمي فيها، ويكفـل تمويلهـا ذاتيـاً، كما يهدف إلى أطر التعامل في خدمات الأرصاد الجوية وجذب الاستثمارات الأجنبية إليها.

مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي لجنة السياحة والطيران المدنى الهيئة العامة للأرصاد الجوية الأرصاد الجوية

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وائل لطفي

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