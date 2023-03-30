الخميس 30 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسى والقوات المسلحة بذكرى العاشر من رمضان

محمد مختار جمعة
محمد مختار جمعة

هنأ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والقوات المسلحة الباسلة والشعب المصري بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان ١٣٩٣ هـ الموافق السادس من أكتوبر ١٩٧٣م.

وأكد جمعة، أن قواتنا المسلحة الباسلة دائمًا على العهد في خدمة الوطن، تاريخ مشرف وحاضر عظيم، يد تحمي وتحرس وأخرى تبني وتعمر، فها هي تحيي فينا روح العاشر من رمضان السادس من أكتوبر بما قدمته وتقدمه من تضحيات في مواجهة الإرهاب، وجهود في مسيرة البناء والتعمير وبناء الجمهورية الجديدة، سائلًا الله العلي العظيم أن يجعل مصرنا العزيزة أمنًا أمانًا، ويجعل أيامنا كلها نصرًا وعزًّا، سخاء رخاء، وسائر بلاد العالمين.

وزير الأوقاف الرئيس عبد الفتاح السيسي القوات المسلحة ذكري انتصارات العاشر من رمضان الشعب المصري

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بعد الفاصل

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