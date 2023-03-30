الخميس 30 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«تعليم الجيزة» تحدد موضوعات المشروعات البحثية لطلاب صفوف النقل

وزير التعليم
وزير التعليم

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، عن تحديد توجيه عام التربية الاجتماعية الموضوعات البحثية لمراحل النقل الثلاث وخطوات التنفيذ.

وأوضحت المديرية، أن الموضوعات المقترحة للأبحاث للمراحل الثلاث تشمل:
1- المرحلة الابتدائية

1- الممارسات السلبية التي يتعرض لها التلميذ وتؤثر على المجتمع (التحرش- العنف- التنمر)
۲- دور التلميذ في ترشيد الاستهلاك (الكهرباء والمياة)
3- المبادرات القومية التي ترعاها الدولة (زراعة مليون ونصف فدان- الحفاظ على المساحة الخضراء)

2- المرحلة الإعدادية والثانوية

1- المبادرات القومية التي ترعاها الدولة من حياة كريمة (تطوير قرى الريف المصري)
۲- اختيار إحدى المشروعات القومية التي ترعاها الدولة بعنوان إنجازات وطن (مدينة العلمين الجديدة- الرمال السوداء- العاصمة الإدارية الجديدة- تطوير الطرق والكباري.

3- أهم الإنجازات في مجال الطاقة (طاقة الرياح – الطاقة الشمسية)
4- التغيرات المناخية وتأثيرها على (الزراعة الطاقة المياه-- الصحة)

ثانيا: خطوات التنفيذ

1. يتم اختيار إحدى الموضوعات بمعرفة المعلم رائد الفصل بالتعاون مع معلم المادة ويفضل مناقشة المشروعات والإنجازات المتعلقة بالدولة المصرية وكذا التحديات التي تواجهها وطرق مواجهة تلك التحديات وربطها بالمواد الدراسية المقررة على الطالب.

٢- يتم تقسيم طلاب الفصل الواحد إلى مجموعات لا تقل عن (3 طلاب ولا تزيد عن خمسة طلاب) وتتم جميع الأعمال المتعلقة بالأبحاث بالمدرسة لضمان مشاركة الطلاب الفعلية وتنمية مهاراتهم البحثية وبث روح التعاون.

3- يقوم المعلم "رائد الفصل" بمناقشة الطلاب والتعرف على مدى التعاون بين أعضاء المجموعة وتوزيع المهام عليهم والمصادر التي تمت الاستعانة بها والتحديات التي واجهتهم، وكيف يمكنهم التغلب عليها.

4- تتقدم كل مجموع بأسبوعين، والبحث الثاني قبل امتحانات الفصل الدراسي الثاني بأسبوعين.

5-يشترط النجاح في المشروع البحثي الحصول على (50%) على الأقل من الدرجة المخصصة له على ألا تحسب درجاته ضمن المجموع الكلي، وفي حالة عدم تحقيق المستوى المطلوب من المجموعة يتم إعادة البحث مرة أخرى ويتم تقديمه أثناء فترة امتحانات الدور الثاني.

6- يتم إعداد كشف بأفضل عشرة أبحاث لكل صف دراسي وإخطار الإدارة التعليمية بها لإجراء تصفيات على مستوى مدارس الإدارة والتصعيد على المديرية لتحديد المراكز الثلاث الأولى.

استهلاك الكهرباء أهم الإنجازات الإدارية الجديدة التربية والتعليم التغيرات المناخية الدولة المصرية العاصمة الإدارية الجديدة المبادرات القومية الكهرباء والمياه

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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