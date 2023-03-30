انطلاق جلسات الحوار الوطني في مراكز الشباب بدمياط

قال وليد الشاذلي، وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة دمياط، إنه تم إطلاق الحوار الوطني تحت شعار فيما يفكر الشباب حوار من الشباب للشباب، خاصة المحور الاقتصادي على مائدة منتدى الحوار الوطني الثاني للشباب في أولى فعالياته بمركز شباب مدينة الروضة.

ونفذّت الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بدمياط (إدارة البرلمان والتعليم المدني) فعاليات ملتقى الحوار الوطني تحت شعار "فيما يفكر الشباب ..حوار من الشباب للشباب" بمركز شباب مدينة الروضة بإدارة شباب الروضة.

يتناول منتدى الحوار الوطني الأول للشباب ثلاثة محاور رئيسية: السياسي، الإجتماعي، الإقتصادية، ومن خلالها يتم مناقشة عدد من الموضوعات المختلفة التى تهم الشباب، مما يخلق منصة للتعبير عن وجهات النظر وتقديم الأفكار وتبادل الخبرات من خلال الجلسات وورش العمل.

وبدأ الحوار بتعريف بالدعوة التي أطلقها الرئيس لإجراء حوار وطني سياسي شامل دون تمييز يجمع كل التيارات الحزبية والشبابية لمواجهه التحديات الراهنة، ورفع نتائج الحوار إليه شخصيًا لتعزيز فكرة تبادل الرؤي بين مختلف الأطياف داخل المجتمع المصري، وتحديد أولويات العمل الوطني وتدشين ملامح جمهورية جديدة تقبل بآراء الجميع.

استكمل الحوار بالتعريف بالنسخة الثانية لمنتدى الحوار الوطني للشباب والذى يعمل على رفع احتياجات وأفكار وآراء شباب مراكز الشباب بالقرى والمدن بالمحافظة تمهيدًا لعرضها على القيادة السياسية بختام فعاليات المنتدى.

الجدير بالذكر أن النسخة الأولى للمنتدى تم تنفيذها في 2016، وكان محاور المنتدى حينها سياسي، اقتصادي، اجتماعي والقضايا التي تندرج تحت كل محور، تم بتقسيم المشاركين الي مجموعات عمل لمناقشة القضايا المتعلقة بالمحور الإقتصادي والمشكلات التي يراها الشباب ودورهم أو وجهات نظرهم ومقترحاتهم في حل تلك المشكلات، وكان أبرز المشكلات غلاء الأسعار، مشكلة المواصلات، مشكلات التعليم والصحة.