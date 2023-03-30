الخميس 30 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

من أبرزها الكبسة والهريس.. أطباق سعودية يمكنك تجربتها خلال رمضان

أطباق سعودية
أطباق سعودية

تتمتع المملكة العربية السعودية بمأكولات مميزة ولذيذة، توضح ثقافة الطعام ونمط الحياة البدوي والقبلي السابق في المملكة.

 ويشمل الطعام التقليدي في المملكة العربية السعودية، المكونات الأساسية مثل اللحوم والحليب والتوابل والأرز والتمر والفواكه، مع تطور الأزمنة وجد المطبخ السعودي لمسة عصرية لكن أصالته لا تزال محفوظة من قبل السكان، في السطور التالية نستعرض  مجموعة  من الأطباق السعودية التي يمكن أن تجربها في شهر رمضان

- ثريد

المعروف شعبياً باسم يخنة لحم الضأن الحار، يتم تناول ثريد مع خبز الشعير الكثيف، يعود أصل الطبق إلى عصور ما قبل الإسلام، في هذه الأيام يعد الكثيرون الثريد بأنواع مختلفة من اللحوم الحلال والخضروات الموسمية، إنه أحد أكثر الأطباق متعة بعد أن يفطر المسلمون في رمضان.

- الهريس

يعتبر طبق الهريس طبقًا رئيسيًا والأكثر شعبية في المملكة العربية السعودية بين المسلمين الذين يصومون خلال شهر رمضان، الطبق يتكون من اللحم والقمح الخشن، نشأ الطبق في المملكة العربية السعودية وانتشر على نطاق واسع في الشرق الأوسط وأجزاء أخرى من العالم.

- الكبسة 

هو طبق أرز تأثر بالبرياني الهندي والفارسي، يتطلب صنع المرق عن طريق طهي الأسماك أو اللحوم مع الأرز والتوابل في الماء، غالبًا ما يستخدم الناس لحم الضأن والجمبري والدجاج ولحم الجمال والأسماك لإعداد الطبق.

- مسحب الدجاج

من صدور الدجاج الخالية من العظم، وهو طبق شواء شهير في المملكة العربية السعودية، تُتبل شرائح الدجاج الرقيقة بالبهارات وتُشوى على شواية، يتكون خليط التتبيل من الملح ومسحوق البابريكا والزنجبيل وعصير الليمون والبصل والثوم والفلفل الأسود والزيت، يقدمها العرب مع سلطة مختلطة وصوص الثوم اللذيذ.

أطباق سعودية أطباق سعودية في شهر رمضان رز البخاري المندي مطبق ثريد كبسة

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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