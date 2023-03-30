مسلسل «حضرة العمدة» يتصدر تريند «تويتر» بعد عرض الحلقة 7

تصدَّر مسلسل «حضرة العمدة» المُذاع على شبكة تليفزيون الحياة تريند موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بعد عرض حلقته السابعة اليوم الأربعاء.

مسلسل حضرة العمدة

وقال محمود التوني، رئيس شبكة تليفزيون الحياة، إن مسلسل «حضرة العمدة» تصدر تريند موقع «تويتر»، عقب مناقشته للعديد من القضايا المجتمعية الجادة والهامة، مثل الأضرار السلبية لظاهرة الهجرة غير الشرعية، كما يتناول قضايا عدة، في إطار اجتماعي مشوق، وهو نهج تتبعه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لتقديم وجبة فنية تناسب كل الأذواق.

ويشارك في بطولة مسلسل «حضرة العمدة»، كلاً من النجوم روبي، وصلاح عبدالله، وبسمة، وسميحة أيوب، ووفاء عامر، ومحمد محمود عبدالعزيز، ولطفي لبيب، وأحمد بدير، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، وكريم عبد الخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وحسام داغر، وصولا عمر، وهو مسلسل من تأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب.

ويُعرض مسلسل «حضرة العمدة» على شبكة تليفزيون الحياة في الساعة 8:15 مساءًا، ويُعاد في تمام الساعة 2:30 صباحًا، والساعة 10:30 صباحًا، والساعة 4:30 عصر اليوم التالي.

وتصدَّرت شبكة تليفزيون الحياة تريند موقع «تويتر»، أكثر من مرة منذ بداية شهر رمضان المُعظم، بفضل خريطتها البرامجية والمسلسلات المتميزة في «الشهر الفضيل»، وعلى رأسها إذاعة صلاة العشاء والتراويح حصريًا من مسجد «الحسين» يوميًا، فضلاً عن إذاعة نخبة من المسلسلات بينها «حضرة العمدة»، ورسائل الإمام الشافعي.

أبطال مسلسل «حضرة العمدة»

بطلة المسلسل الفنانة روبي، وتشترك معها الفنانة القديرة سميحة أيوب، وبسمة، وأحمد بدير، ومحمد محمود عبدالعزيز، ومحمود عبدالمغني، ووفاء عامر، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي وأحمد رزق، وكريم عبدالخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وصلاح عبد الله، ولطفى لبيب، وحسام داغر، وصولا عمر، وشيري أشرف، وأحمد أبو زيد، وإياد عيد، إضافة إلى 30 موهبة شبابية جديدة، أما الموسيقى التصويرية ورباعيات المسلسل للموسيقار شادى مؤنس، والمسلسل من تأليف الكاتب إبراهيم عيسى، وإنتاج مجموعة فنون مصر لمالكيها المنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والمخرج المنفذ محمد البساوي، ومن إخراج عادل العمدة.