«رسالة الإمام» الحلقة 7.. كيف نجا الشافعي من هجوم ثعبان أثناء نومه؟

تعود كاميرا المخرج الليث حجو، خلال أحداث الحلقة السابعة من مسلسل «رسالة الإمام» الذي يتناول سيرة الإمام محمد بن إدريس الشافعي ويقوم ببطولته الفنان خالد النبوي إلى تنيس والدار تم استضافة الشافعي فيها، حيث يقوم ثعبان بالهجوم على الشافعي أثناء نومه، لكن الإمام يدركه ويقتله قبل أن يقوم بلدغه.

احداث مسلسل رسالة الامام الحلقة السابعة

في داخل الغرفة التي ينام فيها الإمام الشافعي وصاحبه يوسف بن يحيى البويطي الذي يقوم بأدائه التثيلي الفنان خالد أنور يخرج من أسفل منامة الشافعي ثعبان ويتوجه ناحية الإمام، ليقوم الشافعي بسحب سيفه وقتل الثعبان قبل أن ينال منه ويلدغه، لينجو الإمام من لدغة الثعبان.

بعد قتل الشافعي للثعبان، يستيقظ صاحبه على صوت السيف، ويقول له الشافعي "كنت محقًا في إحضار السيف"، ليسأله يوسف بن يحيى البويطي "كيف سمعت فحيحها يا إمام؟!"، ليجيبه الإمام "سمعت حمدة تناديني في المنام".

موعد عرض مسلسل رسالة الامام الحلقة 7

ويذاع مسلسل رسالة الإمام الحلقة السابعة، على منصة Watch ITوعلى قناة dmc في الساعة 6:30 مساءً، والإعادة الساعة 6:15 والساعة 11 صباحًا، وعلى المحور الساعة 7 مساءً، والإعادة 5:00 صباحًا و12:00 مساءً وفي الساعة 10:45 مساءً على قناة الحياة والإعادة 11:15 صباحًا، وعلى قناة CBC في الساعة 12:15 صباحًا ويعاد في الساعة 5 صباحًا.

قصة مسلسل الامام الشافعي

وتدور أحداث مسلسل «رسالة الإمام»، على مدار خمسين عاما مع نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث الهجري، في وقت كانت تشهد فيه صراعات على السلطة، ومحاولات انفصالية، وتشتت مذهبي، وضغوط اقتصادية ثقيلة، إذ يصل إليها الإمام محمد بن إدريس الشافعي، ليسهم تواجده وشخصيته وعلمه في تخطي مصر لهذه العقبات وفي الوقت ذاته يعيد الإمام استكشاف حياته وماضيه، ليدرك أن الثبات على رأي رغم ظهور ما يثبت خطأ الرأي ليس أمرًا محمودًا.

المسلسل بطولة خالد النبوي، أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلى، أحمد الرافعي، سلمى أبوضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي، أبرزهم السوريون خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو وآخرين سيتم الإعلان عن أسمائهم في حلقات المسلسل تباعًا، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub - سعدي وجوهر".