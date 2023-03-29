الأربعاء 29 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

«رسالة الإمام» الحلقة 7.. كيف نجا الشافعي من هجوم ثعبان أثناء نومه؟

رسائل الإمام
رسائل الإمام

تعود كاميرا المخرج الليث حجو، خلال أحداث الحلقة السابعة من مسلسل «رسالة الإمام» الذي يتناول سيرة الإمام محمد بن إدريس الشافعي ويقوم ببطولته الفنان خالد النبوي إلى تنيس والدار تم استضافة الشافعي فيها، حيث يقوم ثعبان بالهجوم على الشافعي أثناء نومه، لكن الإمام يدركه ويقتله قبل أن يقوم بلدغه.

احداث مسلسل رسالة الامام الحلقة السابعة

في داخل الغرفة التي ينام فيها الإمام الشافعي وصاحبه يوسف بن يحيى البويطي الذي يقوم بأدائه التثيلي الفنان خالد أنور يخرج من أسفل منامة الشافعي ثعبان ويتوجه ناحية الإمام، ليقوم الشافعي بسحب سيفه وقتل الثعبان قبل أن ينال منه ويلدغه، لينجو الإمام من لدغة الثعبان.

بعد قتل الشافعي للثعبان، يستيقظ صاحبه على صوت السيف، ويقول له الشافعي "كنت محقًا في إحضار السيف"، ليسأله يوسف بن يحيى البويطي "كيف سمعت فحيحها يا إمام؟!"، ليجيبه الإمام "سمعت حمدة تناديني في المنام".

موعد عرض مسلسل رسالة الامام الحلقة 7

ويذاع مسلسل رسالة الإمام الحلقة السابعة، على منصة Watch ITوعلى قناة dmc في الساعة 6:30 مساءً، والإعادة الساعة 6:15 والساعة 11 صباحًا، وعلى المحور الساعة 7 مساءً، والإعادة 5:00 صباحًا و12:00 مساءً وفي الساعة 10:45 مساءً على قناة الحياة والإعادة 11:15 صباحًا، وعلى قناة CBC  في الساعة 12:15 صباحًا ويعاد في الساعة 5 صباحًا.

قصة مسلسل الامام الشافعي

وتدور أحداث مسلسل «رسالة الإمام»، على مدار خمسين عاما مع نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث الهجري، في وقت كانت تشهد فيه صراعات على السلطة، ومحاولات انفصالية، وتشتت مذهبي، وضغوط اقتصادية ثقيلة، إذ يصل إليها الإمام محمد بن إدريس الشافعي، ليسهم تواجده وشخصيته وعلمه في تخطي مصر لهذه العقبات وفي الوقت ذاته يعيد الإمام استكشاف حياته وماضيه، ليدرك أن الثبات على رأي رغم ظهور ما يثبت خطأ الرأي ليس أمرًا محمودًا.

«رسالة الإمام».. ما سر اهتمام الشافعي بالفقيه المصري الليث بن سعد؟

المسلسل بطولة خالد النبوي، أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلى، أحمد الرافعي، سلمى أبوضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي، أبرزهم السوريون خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو وآخرين سيتم الإعلان عن أسمائهم في حلقات المسلسل تباعًا، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub - سعدي وجوهر".

المتحدة شهر الفرحة مسلسلات المتحدة مسلسل خالد النبوي مسلسل رسالة الإمام مسلسل رسالة الإمام الحلقة 7 مسلسلات رمضان 2023 موعد عرض مسلسل رسالة الإمام الحلقة 7 أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة السابعة الحلقة السابعة من مسلسل رسالة الامام القنوات الناقلة لمسلسل رسالة الإمام موعد اعادة مسلسل رسالة الإمام

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

الأكثر قراءة

أصولها عراقية.. أمريكا ترشح «هيرو مصطفى جارج» سفيرة فوق العادة لدى مصر

تحقيقات موسعة في تعدي شاب على ملكة جمال النيل بالوراق

وفاة الأب المتهم باغتصاب طفلته للبحث عن الآثار

الكرواتى كريشمير ريزتش يكشف حقيقة توليه تدريب الزمالك (خاص)

جمارك الدخيلة تضبط محاولة تزوير تنازل لتصدير كمية من المياة الغازية

ضبط 55 جهاز ريسيفر محملين ببرامج لفك شفرة القنوات الفضائية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

بيلاروسيا.. هل تدخل الحرب من بوابة النووى التكتيكى؟

محمد المعتصم

جعفر العمدة

محمد العسيري

مقام الست خضرة وسرها الباتع

ماجد حبته

الأزهر لم يفسد الاحتفال بعيده

جلال حمام

الولايات المتحدة تصنع «فيلق الموت»

د. القس صفوت البياضى

القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة (٢)

د هند جاد

«شنودة» طفل مصرى.. قبل أى شىء آخر

جمال زايدة

صراع الحيتان على الدراما

صور

الإفطار السنوي للأزهر الشريف

أداء صلاة التراويح في مسجد عمرو بن العاص اليوم 7 رمضان 1444

أبطال الساق الواحدة يواصلون تدريباتهم استعدادًا لدورى المبتورين والمشاركة فى بطولة كأس الأمم الإفريقية بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يوجه حكومته بعدم الحديث حول الخلاف مع الإدارة الأمريكية وبايدن

الخارجية الفلسطينية تحذر من إطلاق يد بن جفير ضد الفلسطينيين

الرئاسة الفلسطينية: اقتحام الأقصى وجرائم المستوطنين لن تؤدى إلى استقرار