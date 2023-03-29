«السقا» ينهى جزءًا كبيرًا من مسلسل «حرب»

يتواجد النجم أحمد السقا ومحمد فراج حاليًا فى معسكر مغلق من أجل تصوير مسلسلهما الجديد «حرب» المقرر عرضه خلال الثلث الأخير من شهر رمضان الكريم بإدارة المخرج أحمد نادر جلال، ومن تأليف هانى سرحان.

ويتواجد السقا وفراج وباقى طاقم العمل أكثر من ١٨ ساعة يوميًا فى اللوكيشن، حيث تم الانتهاء من جزء كبير من العمل، ويبدأ المخرج خلال الأيام المقبلة عمليات المونتاج للحلقات الأولى لتجهيزها للعرض بداية من ٢١ رمضان الجارى بعد الانتهاء من عرض مسلسل الكتيبة ١٠١ على قنوات أون.