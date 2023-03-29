راشفورد يرد على مطالبته بـ500 ألف استرليني للتجديد لمانشستر يونايتد

رد ماركوس راشفورد، لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي على الأخبار المتعلقة بشروط تمديد عقده مع النادي.

وينتهي عقد راشفورد مع مانشستر يونايتد بحلول 30 يونيو 2024، أي أنه بحلول يناير المقبل سيكون له الحق في التوقيع لأي فريق دون الرجوع لإدارة نادي مانشستر يونايتد.

أحد الحسابات المختصة بنقل أخبار نادي مانشستر يونايتد عبر منصة التواصل الاجتماعي والتدوينات القصيرة، تويتر، نقل خبرًا عن صحيفة ديلي ستار يشير إلى أن راشفورد طلب راتبًا أسبوعيًا قدره 500 ألف جنيه إسترليني للموافقة على تمديد عقده مع مانشستر يونايتد.

ورد راشفورد على التغريدة المذكورة قائلًا: "قبل أي شيء هذا الأمر هراء، أنا والنادي نحترم كلانا الآخر وهكذا ستظل العلاقة، تركيزي الآن هو إنهاء الموسم بأفضل شكل ممكن في الدوري وتحقيق الألقاب".

واضطر الحساب إلى حذف التغريدة التي علق عليها راشفورد، لمنع الحرج عن نفسه عقب نفي اللاعب للخبر المذكور في التغريدة.

ماركوس راشفورد من شباب فريق مانشستر يونايتد ويلعب ضمن صفوف الفريق الأول منذ تصعيده من فريق تحت 18 عامًا في يناير من عام 2016.

وشارك راشفورد في 44 مباراة بقميص مانشستر يونايتد خلال الموسم الجاري، وسجل 27 هدفًا وصنع 9 لزملائه في الفريق.

ومنذ تصعيده للفريق الأول، شارك راشفورد في 347 مباراة وسجل 120 هدفًا وصنع 66 لزملائه في الفريق، كما لعب 8 مباريات مع فريق تحت 21 عامًا وسجل هدفًا، ولعب 5 مباريات مع فريق تحت 19 عامًا وسجل 3 أهداف.

وعلى مستوى المنتخب، مثل راشفورد منتخب انجلترا في كل المراحل العمرية، ولعب 51 مباراة مع الفريق الأول وسجل 15 هدفًا وصنع 5 لزملائه.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثالث في ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 50 نقطة، وبفارق 11 نقطة عن فريق مانشستر سيتي، صاحب المركز الثاني.